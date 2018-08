12 mil adultos caminaron por un récord

Buscando batir el Récord Guinnes a la lección de envejecimiento activo más grande del mundo, el Inder y la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos organizaron ayer una caminata con adultos mayores, en un recorrido que comenzó en La Alpujarra y terminó en el parque de Banderas de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

La caminata inició a las 8:15 a.m. y culminó hacia las 10:30 a.m., con una concentración de los abuelos en las tribunas del estadio Atanasio Girardot, donde expertos del Guinnes evaluaban si se cumplió o no la meta. Más allá de este objetivo, la secretaria de Inclusión Social, Paulina Suárez Roldán, destacó el hecho de que “12 mil adultos mayores caminaron por la vida y la salud, con tranquilidad y buena convivencia”.

La actividad tuvo una motivación previa en 613 clubes de vida de la ciudad, logrando convertir la caminata en una fiesta matizada con flores.

El recorrido total fue de 5 kilómetros. Al cierre de esta edición estaban evaluando si habían cumplido el récord.