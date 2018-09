La compleja travesía del agua en zonas veredales de Medellín

“Aquí tenemos agua constante. Si falta en algún momento, es por daño en alguna tubería, mas no por carencia de ella”, cuenta Osorio.

Héctor de Jesús Osorio , por ejemplo, vive en la vereda Media Luna, localidad vecina del sector en el que reside Leonardo. Allí no opera la Corporación de San Pedro, sino un pequeño acueducto de 262 suscriptores, el de Medialuna.

Leonardo Grajales abre el grifo y no hay agua. Son apenas las 9:00 a.m y en su casa, ubicada en la vereda El Plan del corregimiento de Santa Elena, ya se agotó el suministro de este líquido que en temporada de verano puede alcanzar solo para cuatro horas diarias. A fuerza de recolectar aguas lluvias y de aprovechar un nacimiento que tiene en su finca, Leonardo sobrelleva las horas de desabastecimiento.

A esto se suma el mal uso del recurso, puesto que la comunidad utiliza el agua potable para otros menesteres que no son los de uso doméstico, como lavar carros o regar jardines.

Desde hace un año se está regularizando el servicio. No puede llamarse racionamiento, indica Trinidad, porque lo que realmente ocurre es que se agota el agua del tanque. Si el consumo es normal, a las 3:00 p.m. ya no hay líquido, así que deben cerrarse las válvulas para que la planta se recupere.

“Es como si su corazón trabajara y trabajara , pero sus arterias y sus venas no tienen forma de circular. Entonces lo que está haciendo es un gran esfuerzo, porque las bombas trabajan 24 horas, pero la planta, para llenarse completa, se demora 14 horas”, comenta.

Después de 25 años de prestar servicio a las veredas El Llano y El Plan, en Santa Elena, y Perico y La Meseta en Envigado, la infraestructura ya no da abasto. Ha aumentado la población y el número de interconexiones ilegales. Además, el diámetro de las tuberías disminuyó a causa del sedimento que se va adhiriendo a sus paredes y, cuando en un principio estaban diseñadas para bombear 9 litros de agua por segundo, ahora solo puede bombearse entre 5 y 6, casi la mitad.

Gustavo Carvajal, subsecretario de Servicios Públicos de Medellín explicó que, además de los 21 sistemas de acueductos en los corregimientos, el servicio de alcantarillado se presta a través de 5 operadores y, el resto, mediante pozos sépticos. En las estribaciones de la comuna 8 está ubicado el acueducto periurbano Isaac Gaviria, que beneficia a la población de los barrios Trece de Noviembre e Isaac Gaviria.

Puntualizó que los proyectos de mejoramiento de los acueductos van en dos sentidos: construir sistemas de agua potable y realizar la optimización de las redes que cumplen su vida útil. Lo que ocurre en San Pedro, dijo Carvajal, sucedió también en el acueducto de El Hato en San Cristóbal.

“Tenía problemas de discontinuidad en el servicio y se hizo una inversión que nos permitirá tener un crecimiento de 120 suscriptores más”.

Nicolás Duque Ossa, secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, señaló que una de las grandes dificultades son las conexiones ilegales, que afectan en gran medida el abastecimiento de los acueductos.

“Una construcción acelerada en los corregimientos, sin tener claro los servicios, termina generando unas multiconexiones que hacen que los recursos que son para una vivienda se distribuyan para 10”, agregó.

A los pendientes se suma la cobertura que aún no es del 100% (ver gráfico). En sectores rurales apartados subsisten sistemas ilegales de agua no tratada.

A pesar de que tanto los acueductos veredales como estos sistemas artesanales toman el agua de las quebradas, los segundos lo hacen a través de tuberías hechizas y no hay un proceso de tratamiento -como sí existe en los acueductos veredales- y el líquido no es apto para el consumo humano.

Carvajal comenta que, ante todo, el acueducto veredal no es un sistema artesanal. Cumple con todos los reglamentos técnicos de servicios públicos. “Hay una sensación colectiva de que no son como los acueductos urbanos, pero, en calidad del agua, no tienen nada que envidiarles”, concluye .