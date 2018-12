Alcalde de Envigado afrontará libre el proceso por presunta corrupción

En libertad, pero con la prohibición de acercarse a la administración o a los funcionarios quedó desde ayer el alcalde de Envigado, Raúl Cardona González, por decisión del Juez 31 Penal Municipal con funciones de control de garantías.

El mismo juez ordenó enviar a prisión domiciliaria al exconcejal Lindon Jhonson Galeano, acusado por concusión; y a la exsecretaria de Hacienda Girlesa Mesa y al excontralor José Conrado Restrepo, ambos acusados de cohecho propio y falsedad en documento privado. Ambos renunciaron a sus cargos, según se conoció en la audiencia.

Frente al caso de concusión, en el que se presume que el exconcejal Galeano cobraba coimas a funcionarios a cambio de mantenerlos en sus cargos, el juez dijo que sus actuaciones eran dolorosas para las víctimas, que su ambición había roto el saco y que por eso era necesario separarlo de la comunidad pues, como expuso la Fiscalía, podía representar un riesgo futuro. “El material de la Fiscalía da indicios de que sus actuaciones fueron tenebrosas y enfermizas para víctimas que entregaron grandes capitales a un hombre que, en la forma como llegó al Concejo, da cuenta de su desenfreno”, señaló el juez.

La decisión de que fuera preso a su casa y no a una cárcel estuvo apoyada en que su defensa demostró que la esposa de Galeano estaba enferma.

Sobre el alcalde Cardona, el juez resaltó que -según las pruebas aportadas por la Fiscalía- conocía de los cobros de Galeano y pudo actuar con dolo, pues sabía que eran delitos. “Esto no era una finca, ni eran vacas para ordeñar. Son seres humanos maltratados de la peor manera”, dijo el juez tras leer algunas de las declaraciones de las víctimas que se negaron a pagar.

El togado, además, hizo referencia a dos audios en los que Cardona le dice al gerente de Enviaseo, Pablo Andrés Restrepo, que no puede hacer nada por una abogada que al parecer será removida por no pagar coima, mientras que en otro audio se disculpa con un concejal porque la policía intentó cerrar su negocio por violar la ley seca. “Yo entiendo -le dijo el juez al alcalde- que usted tiene una administración difícil, pero no puede terminar feriada de manera tan evidente (...) En el municipio no hay quien controle, no hay corporados haciendo bien su trabajo porque están en otras actuaciones tenebrosas” .

El abogado defensor del alcalde, Iván Gómez Osorio, dijo que interpondrá los recursos de reposición y apelación para que el mandatario pueda retomar su cargo, “porque lo cierto es que él no ha tenido ninguna participación en los delitos que se le imputan a otros”.

Frente a los siete delitos que se le imputaron, de los cuales solo quedan tres, el abogado dijo que “en medio de todo hay una finalidad del Fiscal General de la Nación, que a través de los medios de comunicación, quiere desviar la atención por Odebrecht”.