Alianza para fortalecer control a emisión de gases

Cuando a Juan Camilo Flores lo detuvieron las autoridades ambientales para verificar si su motocicleta cumplía con la norma en cuanto a emisión de gases contaminantes, lo último que pensó es que su vehículo no pasaría la inspección.

Estaba convencido que por ser nueva su moto no tendría ningún problema y más aún porque apenas la llevaba a su primera cita de garantía en el concesionario donde la había comprado.

“Yo me dirigía con la moto a la primera revisión de garantía, el primer cambio de aceite, cuando los agentes de tránsito me detuvieron entonces supuse que no había posibilidad de que la motocicleta se encontrara en mal estado. Los técnicos del Área Metropolitana solo tardaron 20 minutos y vaya sorpresa me llevé cuando me dijeron que la moto estaba echando mucho humo, que debía repararla”, señaló Juan Camilo.

Por fortuna para el joven, el concesionario donde compró la moto le respondió por el arreglo, no sin antes advertirle que la medida de emisiones es exigente y, en algunos casos, adaptar el vehículo para cumplir la norma puede afectar su adecuado funcionamiento.

María del Pilar Restrepo, subdirectora Ambiental del Área Metropolitana dijo que “los controles hacen parte de una iniciativa para reducir los altos índices de contaminación ambiental que hay en la ciudad. Los vehículos son analizados por nuestros técnicos y si ellos descubren que los niveles de gases están por encima de lo que indica la norma se le aplica un comparendo al conductor y este tendrá 15 días por ley para reparar su carro o motocicleta”.