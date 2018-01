Ámarok, el lobo rescatado en La Estrella, consiguió novia gringa

¿Recuerda a Ámarok, el lobo Canis Lupus que fue hallado en el sur del Valle de Aburrá en enero de 2016? Le tenemos buenas noticias sobre él.

El animal inicialmente fue recuperado por Corantioquia y rehabilitado articuladamente con el zoológico Santa Fe, allí pasó de pesar 25 a 32 kilos y recuperó parte de su condición silvestre, que estaba perdida.

Luz Adriana Molina, directora de Ecosistemas de Corantioquia, aclaró que este ejemplar no pudo ser llevado directamente al bosque donde se toparía con especies netamente salvajes porque posiblemente no sobreviviría, debido a que es un híbrido, lo que significa que no es un lobo puro.

En abril de 2017, las entidades que lo rescataron coordinaron su viaje a Dallas, estado de Texas de Estados Unidos, donde sería recibido por el Colorado Wolf and Wildlife Center para disfrutar de la libertad, en compañía de otros lobos que fueron rescatados de las manos de traficantes de fauna silvestre, allí pasaría el resto de su vida.

Ámarok llegó un poco desubicado a Estados Unidos, pues no reconocía a los individuos de su misma especie que estaban en ese lugar, pero ahora, tras dos años de adaptación, el lobo ha ganado aproximadamente 75 libras de peso, ha recuperado su pelaje y no solo comparte en manada, también tiene una pareja: Koda.

El centro estadounidense hace reportes frecuentemente al zoológico y a Corantioquia sobre el estado del animal silvestre, por su parte, estas entidades continúan con sus acciones de rehabilitación, sensibilización y control para evitar el tráfico de fauna y flora.

Corantioquia hace un llamado a la comunidad para denunciar los casos de comercialización y tráfico de animales silvestres en las líneas gratuitas 01 8000 41 22 30 o al 123, para que más animales puedan correr con la misma suerte de Ámarok y recuperen su libertad.

El centro donde se encuentra Ámarok comparte en sus redes sociales fotografías y videos que dan cuenta de que el lobo está bien. Le pueden hacer seguimiento en la cuenta @cowolfcenter