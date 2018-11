En video | Pasear muertos, una tarea de cada noche

Paseadores de muertos

Sandra es la animera de Cisneros. La única mujer en Antioquia que se dedica a este oficio, que no es reconocido como ritual católico, pero que se realiza en varios municipios en noviembre.

El padre Víctor Ubeimar Gutiérrez Zapata, párroco de Cisneros, explica que se trata de una tradición que pudo iniciar en el siglo XIX. “Se hace en algunos pueblos de Antioquia, no en todos. Es una iniciativa de los fieles que lo hacen por fe y como obra de caridad, y la Iglesia Católica lo respeta”, dice.

Según el religioso, las condiciones para que un pueblo tenga animero son pocas: un cementerio, una campana —que simboliza el llamado de Dios—, un traje que casi siempre es negro (aunque en algunos pueblos se usa blanco) y, sobre todo, alguien con la suficiente valentía como para entrar solo a un cementerio a la medianoche.

Sandra y el sacerdote coinciden en que para esto último es indispensable la fe. Ella lo hace por devoción, para que las ánimas la cuiden, pero también para pagar una promesa (retribuir un favor recibido) de la que prefiere no hablar.

Más rituales

Recorre las calles caminando a la mayor velocidad posible. Dice que el pueblo es muy grande y las ánimas deben volver a su sitio de descanso antes del amanecer. Solo toca la campana y pide a gritos los padrenuestros. No toma agua, no se seca el sudor, no saluda a nadie y casi siempre va sola.

En Belmira (Norte), Jesús Tobón también pasea las ánimas aunque por un tiempo menor, pues su pueblo es pequeño. A diferencia de Sandra, casi siempre sale acompañado de jóvenes que se unen a la oración o se interesan en el ritual.

“Nos repartimos por los barrios porque hay unas zonas más retiradas. Pero salimos juntos y volvemos juntos”, cuenta el hombre, quien aclara que en los últimos años se dejó a un lado la tradición de tocar las ventanas de las casas, porque la gente dijo sentirse atemorizada.