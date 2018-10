Las lecciones que dejó Space, a cinco años de su desplome

A las 8:52 a.m., ocho minutos antes de lo previsto, 25 kilos de explosivos derribaron controladamente la torre cinco de la unidad residencial, estructura contigua a la edificación que se desplomó

A las 8:17 p.m. de ese sábado, la torre seis del edificio Space no aguantó y se desplomó . El hecho dejó 12 personas muertas, 11 trabajadores que participaban en la reparación y un residente.

Gómez oficiaba como director encargado del máximo organismo de atención de emergencias de Medellín, Dagrd, y recibió el reporte de la línea123 advirtiendo “movimientos del edificio y aparición de grietas” en la fase 6 de Space: “Enviamos bomberos y me desplacé con tres ingenieros civiles. Al llegar al sitio, antes del medio día, se veía inclinado, con grietas, ventanas dobladas. Entramos, confiados en que un ingeniero de la constructora nos dijo que el daño no era delicado. A medida que descendíamos se ampliaban las fisuras; en un apartamento una columna parecía una lata vacía después de parársele encima. Ordené salir de ahí y recomendamos a los habitantes evacuar. Hice un informe y lo envié a la inspección de Policía para que fuera una orden. El calculista dijo que era algo sencillo y lo arreglarían el fin de semana. A la noche siguiente, cayó la torre con los trabajadores que arreglaban el daño”.

Pablo Felipe Robledo , exsuperintendente de Industria y Comercio, contó que los proyectos siniestrados de la constructora CDO marcaron un hito en la protección del consumidor del sector inmobiliario. “Muy pocos colombianos sabían que el estatuto del consumidor servía para proteger a los compradores de inmuebles. Tristemente Space fue un caso emblemático en la historia de los derechos de los consumidores en el país”, señaló. Robledo relató que sucesos como los ocurridos en Medellín le permitieron a la Superindustria conocer decenas de casos de proyectos inmobiliarios con dificultades en Colombia, con el fin de hacer cumplir la garantía de calidad e idoneidad. Reconoció que existen situaciones que escapan al conocimiento del consumidor más diligente. “El caso del grupo CDO es ejemplo de eso, era una firma prestigiosa, con ingenieros y arquitectos de toda la vida, con gran reputación. Pero se embarcaron en proyectos con fallas en las estructuras. En resumen, las cosas hay que hacerlas bien para que después no haya problemas”, dijo.

Tres años después del derrumbe de la torre seis, se expidió la Ley 1796 del 13 de julio de 2016, conocida como “Ley Anti-space”. Su propósito es garantizar que el dinero pagado por un inmueble sea una inversión segura y que en caso de colapso o ruina se pueda recuperar de manera expedita el patrimonio. Pretende incrementar la seguridad de las edificaciones y fortalecer la función pública de los curadores. De otro lado, las construcciones de más de 2.000 metros cuadrados, cualquiera sea su uso, deben someterse a una supervisión independiente del constructor. Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda y quien promovió la expedición de esta norma, lamentó que dos años después de su promulgación sus mandatos sigan en el papel porque el Gobierno Nacional no la ha reglamentado. “Space fue un capítulo doloroso para la ingeniería colombiana, la industria de la construcción y el principio de confianza. Cuando una actividad tiene que reportar un beneficio comercial este no puede ser desmedido. La ética no puede desaparecer”, dijo Henao.