Amalfi clama justicia por vil asesinato de niño de 11 años de edad

Hace diecinueve años -un 10 de noviembre- nació en Amalfi Juan Camilo Vergara Álvarez, pero ayer, en vez de torta, fiesta e invitados en su honor, hubo flores, lamentos y oraciones. Parada junto al osario 125 del cementerio municipal, su madre, Mónica María Vergara, intenta contener el llanto, pero no puede. Y a las lágrimas les suma un clamor de justicia.

Hace ya siete años que su hijo, al que quería entregarle lo mejor de su vida, no está a su lado, pues en un acto de crueldad, cuando tenía once años, Juan Camilo fue asesinado de 66 puñaladas en su propia casa, en la madrugada del 9 de octubre de 2011.

¡Sesenta y seis puñaladas! Suena tan inverosímil, que el número aún taladra en la mente y en el corazón de esta madre, que aún se pregunta cuál fue el pecado de su niño para haber sido atacado con tanta sevicia.

-Era mi único niño, flaquito, bajito y uno de los mejores de su clase. Estaba en grado sexto y no había quién no lo quisiera en el pueblo. Su recuerdo me persigue a diario y a veces creo no poder más con este dolor-, repite Mónica.

La tía del pequeño, a quien en el pueblo, de puro cariño, apodaban “Cucarachito”, también estalla en lágrimas. Tiene la imagen fresca de cuando el niño llegó hasta su cuarto a pedirle auxilio.

-Yo sentí los gritos, me levanté y lo vi ahí, en el pasillo, bañado en sangre, y pensé que se había apuñalado él solo, le dije que por qué se había hecho eso, pero él me miraba, no podía casi hablar, y entonces lo que hicimos fue correr a llevarlo al hospital-, recuerda Luz Marina.

***********

El 29 de octubre de 2014, el juzgado de Amalfi declara a Juan Sebastián Aguiar Jaramillo, de 18 años, inocente del asesinato de Juan Camilo y le da la absolución. Aguiar queda libre y el fallo judicial, cuya lectura se dio el 4 de noviembre, fue recibido por la familia del niño, por la fiscal de Amalfi, por el abogado defensor y por el pueblo, como una puñalada más, la 67, que acentuó más las heridas que había abierto el crimen.

-Me pareció una sentencia apresurada, no estoy de acuerdo con la decisión, apelaremos el fallo-, fue la promesa que hizo Clara Inés Agudelo, la fiscal de Amalfi en ese entonces, una vez conocida la absolución de Juan Sebastián, que ya había confesado el crimen y que incluso fue salvado por la Policía de un linchamiento.