Así tumbaron a Rionegro con “La Laguna Azul”

luis carlos mejía quiceno

Exalcalde de Rionegro

Opinión

“Yo hice las cosas legalmente”

Luis Carlos Mejía Quiceno fue el alcalde de Rionegro que, en 1997, pagó $6.540 millones por “La Laguna Azul”. El negocio terminó en un litigio, que selló el Consejo de Estado en 2009, con la orden al Municipio de que le pagara al particular $20.021 millones.

Mejía Quiceno, actual asesor en salud de la Alcaldía de Rionegro, reconoció que allí hubo un presunto detrimento patrimonial. “Ese fue un litigio político o politiquero. Todo el mundo entra a investigar a ver qué pueden recoger. Yo hice las cosas legalmente en su momento. Usted sabe que cuando se compra una cosa, se vende, se compra, ahí entran en juego las comisiones. Sin hablar mal de nadie, eso fue lo que pasó. A mí que me esculquen, porque yo soy un tipo que no tengo ningún patrimonio. Todo el mundo puede saber cómo vivo yo, pero ahí hubo una gran cantidad de rifirrafes con eso. Es que si yo vendo me pagan y si compro me pagan. Ese es el voleo de las comisiones. Sin mencionar personas, ahí hubo gente que se enriqueció”.

El exalcalde afirmó que la operación que hizo fue un negocio redondo para Rionegro: compró por debajo del avalúo de la Lonja, tenía disponible plata para inversión que no podía dejar en caja, pagó $400 millones de contado y el resto en cuotas anuales y sin intereses. Recordó que el dueño, Julio César Zuluaga Trejos, “estaba amenazado de muerte y se iba para Europa. Era una ganga lo que ofrecía. El lote medía 78.000 metros cuadrados y encimaban los retiros, para un total de más de 120.000 metros cuadrados”.