Sancionan a Asobarcos Guatapé por accidente de El Almirante

El Superintendente de Puertos, Javier Jaramillo , confirmó que, además, el informe pericial de la Dimar (Dirección General Marítima) realizado a la embarcación estableció que la motonave no cumplía con las normas técnicas requeridas para este transporte, “lo que permite inferir que (...) el siniestro ocurrido con ‘El Almirante’ se debió a la pérdida de fuerza de la boyancia ocasionada por la ruptura del sector de popa del pontón de babor y el desprendimiento del pontón de estribor”. Es decir, no tuvo capacidad para sostenerse a flote.

Según el fallo conocido por EL COLOMBIANO, la entidad de control estableció que al momento del accidente, “la embarcación no cumplía con las condiciones de seguridad exigidas por la normatividad vigente, luego de comprobar que la tripulación no les suministró chalecos a todos los pasajeros que iban a bordo ni tampoco expidió los respectivos tiquetes de viaje, como obliga la norma”.

Consultado sobre el caso, el gerente de Asobarcos, Alejandro Marín, expresó que desconocía el fallo y que lo analizará con sus abogados antes de pronunciarse. El fallo es de primera instancia y puede ser apelado.

El colapso de “El Almirante” causó impacto nacional, pues se produjo a los pocos minutos de partir del malecón y las escenas del hundimiento y rescate de los náufragos fueron grabadas y restransmitidas de inmediato por las redes sociales. El hecho alertó a las autoridades sobre la falta de controles a la navegación de este tipo de cruceros turísticos.

La secretaria de Gobierno de Guatapé, Marleny García, sostuvo que los controles en el embalse los ejerce la Policía Fluvial: “En el lugar se mantiene la restricción a la navegación en las noches y la Gobernación nos apoyó con una lancha para ejercer mejor esta labor”, precisó y evitó pronunciarse sobre el fallo, pues tampoco lo conocía.

Lo propio hizo la secretaria de Turismo, Yomaira Rosales, quien señaló que el accidente mermó el turismo en las embarcaciones: “En asocio con las empresas adelantamos campañas para que la gente no tema subirse a los barcos, pues hoy hay controles muy estrictos al uso del chaleco y restricciones al consumo de licor”, precisó.

Gustavo Mora, sobrino de Daniel Mora Ortiz, fallecido en la tragedia, recordó que su tío no pudo salvarse porque no sabía nadar, “pero si hubiera tenido un chaleco seguramente no estaría muerto”. Denunció que su familia aún no ha recibido indemnización por su pariente, aunque la demanda está en curso.