Un hombre herido y un perro muerto por ataque de abejas en Caldas

En confusos hechos, el trabajador de una finca y una de las mascotas del lugar fueron picados por abejas en la vereda La Corralita del municipio de Caldas, al sur de Medellín.

Jaime Montoya, vecino de la zona, explicó que en la mañana del pasado lunes un hombre que estaba haciendo trabajos de mantenimiento en un predio fue atacado. “Esa persona estuvo con fiebre y vómito y casi no conseguimos con qué trasladarlo porque llamamos a los bomberos a las 11:00 de la mañana pero ellos solo llegaron hasta las 3:00 de la tarde”, reportó.

La capitana Gladys González, comandante del cuerpo de bomberos de ese municipio, aseguró que la demora en la atención se debió a problemas en la información. “La respuesta se dio y están los documentos en los que consta que quienes llamaron inicialmente dijeron que había ocurrido en la vereda La Corrala y para allá despachamos la ambulancia pero no había nada. Al rato llamaron otra vez a decir que era en La Corralita, y las dos veredas quedan para lados diferentes”, agregó.

La capitana informó que cuando llegaron al sitio de los hechos les dijeron que el herido había sido llevado a un CAI y allá les confirmaron que ya estaba en el hospital.

“Hay que decir que no tenemos los equipos para atender emergencias con abejas pero de todas maneras fuimos, inspeccionamos y le dimos recomendaciones a la comunidad”, precisó la comandante.

Los bomberos de Caldas informaron que las abejas no estaban en vía pública o en viviendas y que aún se desconoce si estaban africanizadas y qué generó la reacción de ellas. “Normalmente si usted no les hace nada ellas no molestan, pero olores o ruidos fuertes si las hacen reaccionar”, agregó González.

De acuerdo con el informe de bomberos, el herido está fuera de peligro y se recupera en el hospital local. Entre tanto, la comunidad sepultó al perro pitbull que también fue picado, pero que murió en el sitio.

“Estamos en busca de un apicultor con equipo para que nos ayude, porque no sabemos donde está la colonia y nosotros no podemos matar ningún animal”, agregó la comandante.