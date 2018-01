¿Volvió el caimán a la vereda de Puerto Berrío?

85 personas entre biólogos, veterinarios y policías fueron necesarios para trasladar hace tres meses a “Coco”, así llamaron los pobladores de la zona al caimán aguja de ese entonces, desde el pequeño humedal en la vereda Grecia de Puerto Berrío hasta la ciénaga Chiqueros.

El megaoperativo resultó todo un éxito y el reptil que mide 3.41 metros, y pesa cerca de 200 kilos, fue liberado por los expertos para que recuperara su hábitat natural a unos 30 kilómetros de La Grecia, lejos de los vecinos que le tiraban animales muertos para que se alimentara y lo malcriaban.

Resuelto el tema, “Coco” parecía entre los pobladores de la zona anécdota del 2017. Sin embargo en los últimos días un reptil de características similares fue visto en el mismo lago y los pobladores una vez más se alertaron, ¿regresó el caimán aguja a sus dominios?

Carlos Naranjo, subdirector de regionalización de Corantioquia, confirmó que en la zona desde donde trasladaron a “Coco” se reporta por estos días la presencia de un caimán aguja, pero agregó que es prematuro afirmar que se trata exactamente del mismo ejemplar:

“No nos queremos apresurar a decir que es “Coco”, pero sí es un macho adulto. Hay comisiones de Corantioquia monitoreando la zona y recorriendo los caños de acceso al complejo cenagoso para mirar cómo está la conectividad y así poder decidir las acciones para aislar a los caimanes y evitar que corran más peligro”, indicó el funcionario quien recalcó que esa zona históricamente ha sido el hábitat de dicha especie que está en vía de extinción.

El vocero hizo un llamado, a los pobladores de la zona y a los curiosos que llegan al lugar, para que no alimenten a dichos ejemplares como si fueran animales domésticos: “El llamado es a que no lo alimenten, a que no se acerque a él o lo asuman como un espectáculo o un asunto turístico. Toda esa zona requiere que la conserven”.

Corantioquia, como autoridad ambiental, adelanta gestiones para declarar una zona de la ciénaga de Chiqueros como área protegida y así blindar más a esta especie que está en peligro de extinción.