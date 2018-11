“Cambiaría todo para que esas personas estuvieran vivas”

“Yo cambiaría todo, hasta la casita que nos dieron a mí y mi familia, con tal que todos los que viajaban en ese avión, estuvieran vivos, reunidos con sus familias. Con que esa final se hubiese jugado. Días después que todo se calmó en la montaña (en Cerro Gordo, La Unión), que pude estar en mi casa acostado, sabiendo que estaba con mi papá, mi mamá y hermana, me he preguntado: ¿por qué yo?, ¿por qué me tocó eso a mí?, ¿por qué vino a caer el avión ahí, tan cerca de donde estábamos mi papá y yo?, ¿por qué Diosito me dio la capacidad de ayudar, de darme la voluntad para caminar y correr en esa noche tan fría? Son preguntas que aún me hago y seguiré haciéndome, siempre. Solo he comprendido que Diosito lo pone en un lugar y en un tiempo específico, por una razón. La mía, guiar y ayudar a otros.

El día de la tragedia

Recuerdo que ese 28 de noviembre, me levanté muy temprano. El viernes antes había salido a vacaciones del colegio y el fin de semana llamaron a mi papá para que despachara unas hortensias para enviarlas a Cúcuta. Teníamos que hacerlo en cuatro días. El lunes subimos a los cultivos a las cinco de la mañana para comenzar a trabajar. Parábamos por poco tiempo para comer. Mi papá levantó un cambuche con unas tablitas y un plástico para quedarse ahí cuando se le hacía muy de noche. Así evitaba caminar una hora hasta la casa. Ese día quedamos tan cansados que nos quedamos ahí. A eso de las nueve de la noche, escuchamos que venía un avión, gargajeando. Se escuchaba extraño, como un carro sin gasolina que aceleraba y mermaba. Lo sabía porque donde vivíamos siempre escuchamos los aviones que van al aeropuerto. De repente, dejó de sonar y a los pocos segundos sentimos el temblor. No era uno común, fue algo que azotó todo lo que teníamos en el cambuche. Mi papá se levantó y me gritó: ‘Johan, se cayó un avión’. Salimos a ver qué pasaba pero no vimos nada. Y eso que estábamos a unos cinco minutos del pie de la montaña. Como a las 11:00 de la noche empezaron a llegar bomberos, camionetas y policías. Había mucho alboroto. ‘Johan, Johan. Levántese’. Me puse las botas, el saco y una gorra y nos fuimos hacia donde iba la mayoría, camino hacia la montaña. Antes de ver algo tuvimos que pasar un morrito. Justo después vimos lo que quedaba del avión. Una parte había quedado arriba. Estaba muy destrozado, no había forma de nada. Fue una imagen muy impactante. No había ni fuego ni humo. No pensé que encontraríamos a alguien vivo. Lo que sí había era mucha iluminación con lámparas y faros que la policía había puesto. Recuerdo que había mucha desesperación y tanta gente hablando que no se entendía lo que le decía uno al otro. ‘Buenas noches’, dijo mi papá cuando llegamos, pero solo un bombero le respondió. ‘¿En qué podemos colaborar?’ consultó mi papá. ‘Necesitamos unos machetes para abrirnos paso hasta el avión e intentar rescatar personas’, comentó el oficial. Mi papá les dijo que ‘por donde nosotros subimos hay un paso en el que pueden llegar más fácil’. ‘¡De una, vamos!’ nos dijo el bombero. Me fui a buscar unos machetes donde papá y yo trabajamos. Yo corrí tan rápido como pude. Al regresar comenzamos a trabajar. Atravesamos cultivos por caminos lisos y resbaladizos debido a que había caído una llovizna que puso el camino muy feo. ‘Sigan al muchacho, él nos guiará’, dijo un oficial.

Salvando vidas