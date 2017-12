Campesino fue mordido por víbora venenosa en Belén Rincón

El campesino José Bernardo Loaiza, de 55 años de edad, fue mordido el pasado sábado al mediodía en la vereda el Manzanillo, del sector de Belén Rincón, por una víbora venenosa conocida como de pestañas o de tierra fría, que en Medellín es conocida como “Cabeza de Candado”.

“Yo estaba buscando yerba para la yegua. Entonces me puse a cortarle la yerba y ahí estaba metida la culebra. Yo pensé que era una hormiga la que me había picado en la mano y me puse a buscar y cuando la vi ahí entonces la maté y la traje aquí al hospital para que me dijeran que clase de culebra era porque yo si las había visto pero no sabía cuál era”, afirmó Loaiza, que fue llevado al Hospital San Vicente de Paúl donde se recupera en la unidad de toxicología.

El doctor Ubier Gómez, toxicólogo del San Vicente de Paúl, afirmó que es muy normal encontrarse con esta clase de víboras en este sector de la ciudad de Medellín. “Casi todos los años tenemos gente procedente de la zona de Belén Rincón y Belén Aguas Frías porque en esa zona hay una víbora venenosa que se llama víbora de pestañas o vibora de tierra fría”, afirmó el experto.

Gómez agregó que a pesar de que esta clase de víboras no son muy grandes, sí es frecuente que haya cada vez más contacto porque se van reproduciendo en las zonas verdes. Además advirtió que si una persona es mordido por esta serpiente debe ser tratado inmediatamente.

“Esta serpiente lo puede matar a uno si no tiene atención médica. Esta en especial daña los riñones y la idea es que una persona consulte entre las 12 horas siguientes a la mordedura”, explicó el médico que además dio unos tips para reconocer las serpientes venenosas de las no venenosas.

“Si una serpiente tiene un orificio entre el ojo y el orificio nasal es venenosa. Ese orificio se llama la foseta loreal o la foseta térmica que les permite ubicar la presa en un radio de metro y medio”, concluyó el experto.