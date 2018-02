Carlos E., de potrero de la “otrabanda” a centro cultural

Y aunque muchos auguraron que el barrio no prosperaría, su cercanía con la Biblioteca Pública Piloto (la más importante de la ciudad) y las universidades Nacional y de Antioquia (las dos más grandes, ambas públicas) hicieron que el lugar terminara como un barrio de clase media y sitio de reunión de intelectuales y estudiantes.

“Carlos E. fue el barrio de la otrabanda. No fue una ciudadela, pero sí un conjunto de bloques de apartamentos que además eran abiertos. Al principio el proyecto no fue muy bien recibido por eso”, explica el escritor Reinaldo Spitaletta .

Más recientemente se unieron para evitar que un edificio que por años fue bodega de productos de construcción se convirtiera en funeraria. “Esa pelea la perdimos y hoy es lo que quisiera que cambiara en el barrio. Yo me sueño que en ese lote haya un parque biblioteca, o algo de ciudad, de cultura, como lo que representa el barrio”, explica Mesa.

Según cálculos de los propios vecinos, el 95% de las personas que visitan Carlos E. durante el día -en especial durante las noches y fines de semana- no reside allí.

47 años de historia traen sus cambios. Los expertos y residentes consultados por EL COLOMBIANO coinciden en que el principal es el relevo generacional.

Spitaletta lo ilustra con un tono jocoso: “los que llegaron acá jóvenes ya no lo son tanto y los edificios no tienen ascensor. Entonces las rodillas ya no les dan para subir y les toca buscar para dónde irse”.

Como los apartamentos son grandes, muchos de ellos se convirtieron en residencias estudiantiles y en los últimos años, con los avances tecnológicos, en cuartos alquilados a turistas que reservan vía internet.

El mall comercial y las zonas verdes tienen otros problemas. Con celular en mano, Mora muestra el video de una pareja sorprendida teniendo relaciones sexuales en plena calle peatonal. Ambos parecen estar bajo efectos del licor y posiblemente de las drogas y se resisten a salir del parque, aunque el vigilante les pide varias veces que se vistan y se marchen. “Fue hace más o menos tres meses, pero es pan de cada día. Hay consumo de drogas, licor, y la basura que queda es impresionante. También usan las esculturas y los propios edificios como baños”, denuncia.

Mauricio Mesa es aún más radical. “Esta es una zona de tolerancia no declarada. Pocas veces hay operativos y el código de policía no se aplica”, agrega.

Andrés Tobón, secretario de Seguridad de Medellín, responde que el barrio está priorizado en la estrategia de ataque a diferentes delitos y comportamientos que afectan la convivencia en la ciudad. “El consumo de licor y venta de sustancias son temas que preocupan. Estamos trabajando de la mano de la Policía y la Fiscalía para desmantelar las estructuras que traen esas sustancias y los golpes que damos afectan a el eslabón de la cadena que está en el territorio”, dice.

Tobón reconoció que aún es necesario hacer la tarea “más juiciosa” para controlar el hurto a personas, pues en los últimos 6 meses se presentaron 59 denuncias de estas, además de 78 por riñas, 8 por robo de motos y 4 por hurto a establecimientos comerciales.

El Concejo de Medellín tiene una comisión accidental para buscar soluciones a esas problemáticas. Daniel Carvalho, corporado que lidera el grupo, rechazó los señalamientos de zona de tolerancia y dijo que el barrio “es un modelo de urbanismo que se debe respetar”. Por eso, dice, se han buscado soluciones a problemas de movilidad (mal parqueo, en especial de las oficinas vecinas) y mal uso del espacio público .