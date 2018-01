Luis Pérez reclama al Presidente por decreto que le quitaría 247 mil millones al departamento

Más sobre el decreto

El mandatario añadió además que van a trabajar intensamente para que devuelvan o reformen el decreto e informó que no van a consignar el dinero: “No podemos aceptar que despojen a los gobernadores y a los departamentos de recursos propios y no permitir que se ataque la Constitución que es descentralista. Este decreto se venía estudiando desde principios de 2017 y en particular la gobernación de Antioquia escribió 13 cartas para que eso no se hiciera realidad. Precisamente el último día del año, 31 de diciembre, silenciosamente salió”.

Horas más tarde el mandatario departamental envió otra carta, esta vez dirigida al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, en las que explicó que las rentas departamentales no las puede tocar el Gobierno Nacional: