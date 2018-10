Impresionante choque entre dos camiones y un carro dejó un herido

Una persona lesionada y un vehículo destruido es el sado de un incidente vial que se presentó en la mañana de este martes en la autopista Medellín - Bogotá, sector La Perla, a 4 kilómetros de Alto Bonito.

El coronel Juan Carlos Torres, comandante de la Policía de Carreteras de Antioquia, informó que a las 7:00 a.m. el conductor del vehículo particular Kia Picanto intentó adelantar a un camión en un sitio donde no estaba permitido hacer esas maniobras. “El conductor no alcanzó a sobrepasar al tractocamión y chocó lateralmente contra las llantas de éste, dijo.

La situación se complicó porque en ese mismo momento otro camión venía en el carril contrario —invadido por el particular que intentaba adelantar— y terminó impactando al automóvil.

Para sorpresa de los agentes policiales, y pese a lo aparatoso del siniestro, solo una persona resultó lesionada. Según el coronel Torres se trata del acompañante del conductor del vehículo particular que sufrió una contusión en la nariz y laceraciones en los miembros inferiores. “Fue valorado en el lugar de los hechos y trasladado al hospital de El Santuario”, reportó.

La vía no fue cerrada, pues los vehículos fueron removidos rápidamente del sitio.