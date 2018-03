Ciudadelas universitarias, más lentas de lo planeado

bernardo a. guerra

Concejal de Medellín

“Hay un atraso evidente en la ejecución de los proyectos. Una causa es que no se tienen los diseños a punto, algo que sucede con otras obras de la ciudad. Son diseños incompletos y que en muchas ocasiones no están adecuados para el espacio que se destinarán. En el estudio sólo de los diseños se han invertido cerca de 11.000 millones de pesos. No creo que la ciudadela del Norte vaya a arrancar, pero sí debe iniciarse al menos la San Javier. Son proyectos financiados con recursos de la venta del porcentaje de Une Telecomunicaciones, van más de 30 meses y no han iniciado”.