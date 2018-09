Juanes, en Medellín para apoyar los sueños de adolescentes en situación de riesgo

Cuenta Ángelo Álvarez, un muchacho de 23 años, que en la primera clase del proyecto Jóvenes R lo único que decían sus compañeros era “no”. Porque en Belencito Corazón, barrio de la comuna 13 en donde reside, los jóvenes tenían arraigada la sensación de que ante cualquier propósito, la respuesta era “no soy capaz”, “no puedo” o “no quiero”.

“La idea de la profe Caro era cambiar ese no por un sí. Que todos supiéramos que sí se puede salir adelante”, dice mientras agrega que ya no se siente solo como antes, que ahora vive por el rap y que estudiará producción musical para componer sus propias pistas. Ya no tiene miedo, sino “pensamiento de ganador”.

Ángelo es uno de los participantes del proyecto Jóvenes R (Resilientes, Resistentes, Referentes) que, desde 2016, ha beneficiado a 1.500 muchachos entre los 14 y 28 años.

Ayer, Juan Esteban Aristizábal (Juanes) regresó al Centro Cultural de Moravia, un barrio que recuerda con la nostalgia de cuando era niño y pasaba por allí para ir al colegio. A su alrededor, decenas de jóvenes lo esperaron, entre la algarabía, para hablarle o tomarse fotografías, porque reconocen en él a un muchacho que, como ellos, también creció en las calles de Medellín y que ahora es un referente de superación. Juanes fue espectador en primera fila de los chicos que allí bailaron y cantaron, quienes como él creen que la música es la mejor herramienta para cambiar vidas.

Ángelo cantó unos versos junto a Natalia Jaramillo, también integrante de Jóvenes R.

“Arriba presentes, jóvenes R/Niños, niñas, hombres, mujeres/Que manejan sentimiento, pensamiento creativo/Tensiones y estrés quedaron en el olvido”, recitaron ambos entre la música y los bailarines.

“El arte es transformador. En mi caso, la música fue una manera de sanarme, de escapar de la difícil realidad, de sentirme parte de algo. Este proyecto significa mucho para la Fundación Mi Sangre, es tratar de rescatar los jóvenes y cambiarles el rumbo. El mensaje para ellos es que crean en sí mismos”, les dijo Juanes.

Natalia contó que, para la canción, se inspiraron en los jóvenes de Medellín: “Necesitamos de la resistencia de cada joven porque eso es lo que mantiene viva la ciudad”.