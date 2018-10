Cultivos ancestrales que cobran vida en el Oriente

“Estos productos tienen mejor sabor y no se utilizó un solo químico para su producción. Tienen más propiedades nutritivas que los que venden en cualquier supermercado. Por ejemplo, el frijol petaco es muy distinto al cargamanto, la tinta es morada. Es nativo, era el que sembraba mi abuelo. Sin embargo, la gente, difícilmente paga lo que vale”, dice.

Tomó el camino más difícil. Sembrar lo inusual utilizando fertilizantes y pesticidas naturales. Y no se le retribuye en plata, pero la vida para Óscar Cardona es más que eso: el dinero es efímero, así lo concibe la idiosincrasia del campesino. Su mayor fortuna, considera, está en el legado que dejará a otras generaciones.

El modelo de producción que utiliza Óscar en su finca de la vereda Betania no es a gran escala. Son pequeñas huertas en un terreno de tres cuadras que linda con grandes extensiones de floricultivos.

De manera artesanal, pero con el conocimiento adquirido en cursos del Sena, elabora los pesticidas y nutrientes, todos naturales, para los cultivos, que también son su despensa. “Yo no utilizo veneno, y eso, quizá, es una desventaja, porque algunos no me resisten y mueren”, resalta.

En tres canecas con mangueras tiene los líquidos fermentados para sus vegetales y frutos. En una mezcla potasa, harina de roca, cemento, cáscaras de huevo o de aguacate, en otra hay microorganismos cazados de la montaña y hasta cannabis, con melaza, suero de leche, yerba. “Esa es la comida de las plantas y así cultivaban los abuelos”, sentencia.

Son fermentos, repelentes, algunos con rudas y ortigas, hongos con los que Óscar les da vida a vegetales y tubérculos que, asegura, tienen mayor peso que los más comunes, “inflados por químicos”.

Para el ingeniero forestal, docente universitario y experto en economía campesina, Norberto Vélez, las semillas ancestrales se adaptan mejor a los suelos y climas, y resisten más a las plagas, pues se desarrollaron siendo atacadas por enfermedades y se adaptaron a esas vicisitudes con códigos genéticos.

No obstante, agrega Vélez, la desventaja está en los ingresos que esa producción les deja a los propietarios de los cultivos, que es muy poca frente a los tradicionales.

“La agricultura industrializada se metió al campo. Sin embargo, los consumidores están educándose más y ya encuentran varios espacios (mercados de productos naturales) para comprar lo orgánico. Es una corriente que aún no tiene alto impacto, pero que va creciendo”, anota.

Vélez considera que la ventaja más importante de los productos ancestrales es para el consumidor, pues se cultivan con menos fertilizantes, fungicidas o pesticidas. “Son plantas con grandes rendimientos y más saludables para el consumo humano”.