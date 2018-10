Demandas mutuas por obras en la estación Poblado del Metro

La construcción de un nuevo acceso en la estación Poblado de la Línea A sigue generando controversia. El Metro informó el viernes pasado que instaurará una demanda por incumplimiento contra la empresa Pórticos Ingenieros Civiles S.A.S., ejecutor de la obra, debido a que solo ejecutó el 29,1 % de la construcción, al término de la vigencia del contrato.

Pórticos informó que desde agosto, previo a la terminación del plazo contractual, radicó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia una demanda, que aún no ha sido admitida, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, con el fin de dirimir las diferencias que tenía con la empresa de transporte.

“Pórticos mantiene una reclamación de carácter económico en contra del contratante, pues, además de otros incumplimientos, una parte de las obras, a la fecha, no le han sido pagadas”, dijo la empresa en un declaración enviada a EL COLOMBIANO.

¿Por qué la controversia?

El 6 de octubre de 2016 se firmó un contrato, con número CN2016-0320, para la construcción del cabezote sur, las pasarelas de acceso por ambos costados y el urbanismo de la estación Poblado.

Con esta remodelación se busca redistribuir los flujos de la estación intermedia más congestionada del metro (cada día moviliza 45.000 pasajeros). El contrato, que comenzó a ejecutarse en diciembre de 2016, tuvo plazo de 20 meses, los cuales finalizaron el pasado 28 de agosto.

El Metro señaló que como se trataba de una obra “de baja complejidad desde el punto de vista técnico”, la expectativa era que estuviera terminada antes del plazo estipulado. “Incluso, uno de los aspectos más complicados del proyecto consistía en las fundaciones, pero fue posible aislar las obras para que no interfirieran con la operación de los trenes”, señaló la empresa de transporte.

María Clara Córdoba, directora Jurídica del Metro, le explicó a este diario que ante el poco avance, Pórticos invocó que solo podían trabajar en las madrugadas cuando no había operación comercial, pero, respondió Córdoba, “esto lo conocían desde el comienzo, no es válido. Después mencionaron situaciones de carácter financiero y pidieron más plata, pero el presupuesto ($12.084 millones) se hizo conforme a los precios definidos en la oferta de ellos”.

Para que una empresa demande al Metro o cualquier entidad pública, explicó, se debe agotar el requisito de procedibilidad, solicitar a la Procuraduría que convoque a la entidad a una audiencia de conciliación, para no desgastar la justicia.

“Aún no hemos recibido esa solicitud por parte de Pórticos ni hemos sido citados por la Procuraduría para conciliar, por tanto no hemos sido notificados ni demandados, de otro modo no les aceptan la demanda, aclaró.

La empresa de transporte precisó que junto a la interventoría, (consorcio conformado por Arca Arquitectura e Ingeniería y Diconsultoría), requirió al contratista para que presentara un plan de acción y pudiera ponerse al día, pero este no fue llevado a cabo.

La respuesta de Pórticos

El contratista afirmó que desde el inicio del contrato se identificaron causas externas que impedían el cumplimiento de la programación inicialmente establecida.

Mencionó que los diseños y estudios estaban “incompletos”, que no contaban con permisos de aprovechamiento forestal y que hubo necesidad de modificar los planes de manejo de tránsito.

También aseguró que existían restricciones horarias para ejecutar las labores, métodos constructivos de complejidad “considerable”, ausencia de un flujo de caja concordante con el avance de la obra y “deficiente gestión de la interventoría en aspectos técnicos y administrativos”.

La firma mencionó que próximo al vencimiento del plazo, el Metro les solicitó efectuar la cesión del contrato a un tercero y que condicionó la ampliación del plazo a que el contrato fuera cedido.

Lo que sigue en el pleito

La Dirección Jurídica del Metro se encuentra recopilando la información referente al contrato y analizando las alternativas legales frente al caso. Señaló la empresa de transporte que espera el informe final de la interventoría en el que se resumirá la gestión del contratista, la utilización del anticipo y las inversiones realizadas por esta en la compra de elementos como ascensores y ventanerías.

Asimismo, anunció que iniciará la reclamación de las pólizas de cumplimiento a las compañías aseguradoras.