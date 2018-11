A Urrao se llega otra vez volando

· El itinerario de la ruta Medellín-Urrao-Medellín es el siguiente: lunes y viernes, 7:00 a.m. y regreso 7:40 a.m. Miércoles, 7:00 a.m. y regreso 7:40 a.m. Y 3:00 p.m. con regreso a las 4:00 p.m.

· Actualmente, un viaje por carretera cuesta $30.000 entre un destino y otro. Hay una ruta por las vías del Suroeste y otra por el Occidente, tomando la vía a Caicedo.

· Con el auge del aguacate hass, del cual Urrao es el mayor productor en Antioquia (más de 3.000 hectáreas sembradas), se espera la llegada de más empresarios nacionales y extranjeros interesados en la fruta. Visitar las fincas productoras hace parte de la oferta turística.