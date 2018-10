El Doce de Octubre, el barrio que honra la raza y la amistad sincera

En el barrio Doce de Octubre la vida se resuelve en el Estadero de don Fabio, un campesino de Ituango que llegó al sector hace 20 años y que todavía anda por las calles de carriel y sombrero.

Pero el estadero es en realidad una caseta al frente del Parque de la 103, que es el centro de este barrio del noroccidente de Medellín, construido en los años 70 por el desaparecido Instituto de Crédito Territorial (ICT), que hacía casas y las entregaba a las familias pobres, de obreros, en cuotas bajas, fáciles de pagar.

—Eran tan baratas las casas, que con decirle que la mía valió $5.000, las cuotas eran de $200, narra Jorge Luis Rodríguez, un veterano de 75 años que está allí desde 1973, sin ninguna intención de marcharse.

—Yo trabajaba con un ingeniero poniendo nomenclaturas y un día me preguntó: ‘¿usted tiene casa?’ Le dije que no y entonces me entregó un ficho pa’que fuera por la mía, así de fácil—, narra Jorge Luis, quien, asegura, ama este barrio tanto como a su hijo Wilson y a su esposa, Ligia.

El Doce de Octubre, según las cuentas, es un barrio joven, de menos de 50 años. Nació en un sector que desde 1930 empezó a poblarse con la venta de lotes de parte de los hacendados, formando barrios como Santander y El Pedregal, que crecieron de manera desordenada.

El ICT, entonces, llegó a poner orden, construyendo casas estilo urbanización, con escaleras en vez de vías y de 7 metros de frente por 70 de largo.

—Mi casa valió $3.800. Ya tengo 69 años, estoy desde niño, acá me casé, tuve mi hijo y aunque me he ido a vivir a otras partes, volví y ya no me saca nadie—, dice Mariano Duque, de 69 años.