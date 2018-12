En Antioquia, la donación de órganos es prioridad

Todo comienza con una llamada. La búsqueda por recuperar el funcionamiento de un órgano y la espera de los pacientes por recibir un trasplante inicia con la alerta de potenciales donantes y, en ese sentido, Antioquia es referente nacional.

Según el reporte de la Coordinación Regional de Donación y Trasplantes, entre 2016 y octubre de 2018, desde el departamento se han ofertado al país 228 órganos, de los cuales 47 fueron aceptados y enviados a ciudades como Bogotá, Cali y Bucaramanga para dar respuesta a la lista de espera nacional.

En los registros del Instituto Nacional de Salud, además, Antioquia lidera las cifras de órganos rescatados para trasplante en 2018, con un total de 105 distribuidos entre corazón, hígado, páncreas, pulmón y riñones. Lo sigue el Valle del Cauca, con 64 órganos rescatados y Bogotá con 66.

Angela Rojas Meneses, auditora de la coordinación regional de donación y trasplantes de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, indica que en los últimos años los registros evidencian una de las tasas de donación más alta del país: un 76 por ciento frente a un 24 de negativa.

A diferencia de otros departamentos en los que no existe una adecuada notificación de las alertas, en Antioquia se ha desarrollado un proceso coordinado entre las instituciones hospitalarias.

Sin embargo, a pesar de que un donante puede salvar 55 vidas (entre órganos sólidos y tejidos), la auditora puntualiza en que el tema aún está permeado por numerosas leyendas urbanas que extienden el temor frente a la donación entre los ciudadanos. Entre estos, el conocido mito de la bañera con hielo o el traficante de órganos.

“Queremos dar un parte de tranquilidad porque estos mitos son falsos. La donación de órganos es un proceso transparente y riguroso, los órganos no se trafican, no se venden, no se compran”, indica.