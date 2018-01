¿Tragedia anunciada en las “casas gratis” de Andes?

En septiembre de 2017, 20 familias del bloque 5 de la urbanización residencial Villa Javier, ubicada en Andes, Antioquia, se vieron obligadas a desalojar sus viviendas, porque estaban en riesgo debido a un deslizamiento de tierra causado por el invierno. Han pasado cuatro meses y aún no se ha mitigado el peligro.

El personero de Andes, Julián David Restrepo, manifestó que este conjunto hizo parte del programa de vivienda gratis del Gobierno Nacional y allí construyeron 100 soluciones: 50 para desplazados por la violencia y las otras 50 para familias en pobreza extrema.

“El 12 de septiembre fue el deslizamiento, cuatro familias nos fuimos para un albergue y los otros fueron a auto-albergarse. El municipio había dicho que era por quince días”, dijo uno de los residentes de la urbanización.

Han pasado más de 100 días y no se ha dado una solución definitiva. “El municipio puso unos plásticos para mitigar el deslizamiento, pero dicen que no hay recursos para nada más”, indicó Gabriel Gaviria, habitante del municipio y candidato a la cámara de representantes. Debido a que aparentemente no hay soluciones cercanas, porque nadie asume el problema, las familias están regresando a sus viviendas, las cuales siguen presentando el mismo riesgo.

Además de vivir con el peligro latente, Gaviria informó que los servicios públicos de este bloque fueron cortados. Las tres familias que regresaron están sobreviviendo sin luz, sin agua, sin energía. Un residente del bloque dijo que “ocho días antes del deslizamiento llegó un informe al municipio advirtiendo el riesgo, porque había un desgarre de ocho centímetros, uno de 45 y otro en la parte de atrás, pero municipio no informó, esto nos cogió por sorpresa”.

¿Qué dice la Administración Municipal?

Por su parte, John Jairo Mejía Aramburu, alcalde de Andes afirmó que la empresa Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), la cual fue la elegida por el ministerio para hacer la obra, es quien debe responder y asumir.

El alcalde indicó también que en la urbanización actualmente se encuentra personal encargado de vigilar que nadie ingrese a los apartamentos que están en riesgo, pero afirmó que no se les puede obligar a no hacerlo. Finalmente, afirmó que la Administración Municipal está haciendo estudios del suelo y está haciendo presión a la empresa VIVA para que de una solución definitiva.