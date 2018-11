El Politécnico Jaime Isaza Cadavid abre de nuevo en medio de protestas

A las 6:00 de la mañana de este lunes fueron abiertas las puertas del Politécnico Jaime Isaza Cadavid para que los estudiantes regresarán a clases. Sin embargo, manifestantes de nuevo bloquearon con ‘pupitrazo’ el ingreso a las aulas y sacaron de clases a quienes habían logrado entrar.

En estos momentos en el Politecnico se viven dos situaciones, la primera es la de los estudiantes que a pesar de las manifestaciones se reúnen en las cafeterías con docentes para entregar trabajos y programar nuevas actividades, y el de un grupo de alumnos que continúa bloqueando salones y colgando pancartas mientras se llega a un acuerdo con el Gobierno Nacional.

El rector de la universidad, Libardo Álvarez, lamentó los hechos y recordó que el semestre no será suspendido ni cancelado y depende de cada estudiante ponerse de acuerdo con su profesor para terminar sus actividades académicas a más tardar el 16 de diciembre, como fue estipulado en el nuevo calendario.

“Tras un mes de cierre a causa del paro de estudiantes, las pérdidas económicas en la institución ya ascienden a mil millones de pesos, las clases no pudieron reiniciar el día de hoy, sin embargo, nuestra intención es que los muchachos haciendo uso de las herramientas pedagógicas que ofrece Internet, puedan cumplir con los contenidos curriculares del semestre, el que lo haga bienvenido y el que no se somete a que no cursó las materias”, indicó Álvarez.