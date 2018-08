Apartadó, el primer municipio de Antioquia visitado por Iván Duque

El municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño, fue el primer territorio del departamento visitado por Iván Duque Márquez como presidente de la República.

Allí, Duque participó de la segunda Mesa de Protección a la Vida, en compañía de Fernando Carrillo, procurador General de la Nación, Carlos Negret, defensor del Pueblo, la vicefiscal María Paulina Riveros, defensores de Derechos Humanos y líderes sociales.

El presidente indicó que en este encuentro se suscribió un acuerdo para trabajar, de manera articulada, en la protección de la vida e integridad de los líderes sociales del país, así como el fortalecimiento del sistema de alertas tempranas para que este proceso funcione de manera más rápida y permita una reacción oportuna por parte de las autoridades.

“Hay muchas cosas que me impactaron, pero no solo de los líderes de Urabá, sino que me gustó mucho una observación que hizo un señor que decía que, si queríamos garantizar la vida de nuestros líderes, debemos desmantelar las estructuras criminales que atentan contra ellos (...) La seguridad debe llegar a los territorios, pero también tiene que llegar la inversión social”, agregó Duque.

El mandatario se refirió, también, a que la lucha contra la corrupción es una de las prioridades de su Gobierno y que presentaron una propuesta legislativa para elevar al rango de deber constitucional la declaración de renta y activos de funcionarios públicos, endurecer las penas y hacer imprescriptibles los delitos asociados a la corrupción en Colombia.

“La corrupción es un cáncer y toda la sociedad colombiana debemos trabajar para enfrentarla (...) Debemos garantizar más transparencia: queremos que se acaben los carteles de únicos proponentes y los abusos de la contratación directa”, afirmó.

Frente a la consulta anticorrupción que se realizará este domingo, el presidente Iván Duque reiteró que asistiría a las urnas.

“Convocatorias como la que tenemos el domingo son importantes, yo voy a salir a las urnas y voy a votar. Todo lo que sirva para unir al pueblo colombiano en la lucha contra la corrupción lo tenemos que hacer”, concluyó.