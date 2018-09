En el Pedregal revisan contrato de alimentación

Mauricio Ruiz, un recluso de El Pedregal, dijo que los alimentos no se entregan a la hora que debe ser, además la prestación del servicio de salud es muy regular, “todos estamos pagando por los errores que alguna vez cometimos, pero por esta razón no perdemos nuestra condición de seres humanos, le pedimos a las autoridades que se acuerden de nosotros y que no vulneren mas nuestros derechos”.