Metroplús de Envigado busca acelerar obras

César Hernández, gerente de Metroplús, no desconoce los percances que tiene el proyecto, sin embargo resalta que en los últimos meses se han logrado alcances significativos.

“Son proyectos que generan una renovación en espacio público y las afectaciones son normales. Para este caso hemos tenido unas problemáticas particulares, con el contratista mexicano que no generó el mayor rendimiento. Ellos ya tiene las multas correspondientes. También hubo retrasos por los procesos de arqueología, pues hasta que no se no certifique que la zona está libre de posibles hallazgos de este tipo, no se puede continuar”, explicó Hernández.

Cómo parte del acompañamiento a los comerciantes afectados, el proyecto llamado Tramo 2A de Metroplús cuenta con un plan de manejo socioambiental, al cual también está vinculada la Alcaldía de Envigado con la Secretaría de Desarrollo Económico.

Con el plan, detalló Hernández, se han establecido diferentes estrategias para mitigar las consecuencias negativas de las obras. Una de ellas es la congelación del cobro del impuesto predial en ese sector, según Hernández, para compensar las afectaciones.

“Con eso se hizo una primera fase, en la que de los cerca de 56 comerciantes que habían quebrado o estaban en ese proceso, sólo dos demostraron -con información válida- que efectivamente habían sido afectados por las obras”, contó Hernández y agregó que con la compra de algunos predios hubo otra movilización de más de 30 comerciantes.

“A partir de todos estos procesos, muchas de las viviendas se han ido renovando para convertirse en locales y se han creado 59 nuevos negocios”, agregó.

El gerente resaltó que en estas intervenciones, al igual que en la carrera 45 de Manrique, o la calle 30 en Belén, al principio hay afectaciones, migran algunos negocios, llegan otros, pero después se da incluso una valorización, etapa en la que ya se encuentran las obras de Envigado.

“Ahora, cuando se instalen las estaciones, el comercio se reactiva totalmente con la llegada de los pasajeros y es ahí cuando se compensan las pérdidas”, puntualizó.

Con el fin de evaluar el avance de la obra, conocer la realidad de las afectaciones a los negociantes y establecer las posibles fechas de entrega del proyecto, hoy se llevará a cabo un debate sobre el tema en el Concejo de Envigado, al cual asistirán tanto los comerciantes como los representantes de Metroplús .