Con más de 1.000 firmas, en La Pintada buscan revocar al alcalde

Una iniciativa de revocatoria del mandato contra el actual alcalde de La Pintada, César Augusto Zapata Pérez, se inscribió ante la Registraduría con más de 1.110 firmas. La propuesta está siendo estudiada por el organismo electoral que deberá decidir, en un plazo no mayor a 40 días, si las firmas son válidas.

Juan Fernando Vásquez Gómez, líder del comité promotor, explicó que muchos habitantes del municipio están inconformes con la gestión de Zapata, pues “ha incumplido muchas cosas y la ejecución de su plan de desarrollo es muy poca”, dijo.

Entre los incumplimientos, Vásquez señaló que se prometieron 500 casas y tres placas polideportivas, pero ninguna ha sido construida. “Hay retrasos en la entrega del Palacio municipal que no debía demolerse, pero lo hicieron; el servicio de acueducto es por horas, no hay planta de tratamiento de aguas residuales”, entre otros.

Al respecto, el alcalde Zapata aseguró que la iniciativa obedece a una persecución política y dijo que la ejecución del plan de desarrollo va en más del 70%.

Sobre las casas, aseguró que muchos de los proyectos son del Gobierno Nacional. “Las viviendas las da el Gobierno pero no han salido. Yo las casas no las puedo hacer porque no tenemos recursos”, dijo y aclaró que sí están en marcha un proyecto para construir 10 viviendas con la caja de compensación familiar Comfama y otras 28 con recursos producto de un desahorro de regalías.

“Ya el Ministerio de Hacienda nos confirmó que en 10 días hacen el giro de unos 1.200 millones de pesos para empezar ese proyecto”, declaró Mitsy Albani Mejía, secretaria de Gobierno local.

El alcalde Zapata agregó que las placas polideportivas también se iban a edificar con apoyo del Gobierno Nacional, pero que los lotes disponibles no cumplían con los requisitos. “Estamos mirando si ahí se pueden hacer unos parques”, anotó.

El mandatario anunció, además, que en noviembre empezará a ejecutarse el plan maestro de acueducto y alcantarillado, en asocio con la Gobernación de Antioquia.

Y sobre el Palacio Municipal, Mejía aclaró que la obra gris está lista en un 99%, tras varias suspensiones originadas en un rediseño de la estructura, escasez de mano de obra y poca disponibilidad de material de playa, pues por el municipio se construye una de las vías de la Prosperidad.

¿Una pelea personal?

Mejía dijo que el promotor de la revocatoria “se ha ensañado con el alcalde porque él no lo quiso nombrar como gerente de la Empresa de Servicios Púbicos”.

Vásquez, por su parte, aseguró que no busca puestos en la Alcaldía pero dijo que al inicio del gobierno, Zapata le pidió ayuda para liquidar la empresa y cambiar al gerente, pero que luego desistió.

Pero más allá de la polémica entre políticos —ambos se enfrentaron en las anteriores elecciones—, la decisión estará en manos de la comunidad.

Si se aprueban las firmas necesarias, la Registraduría realizará la convocatoria a elecciones. La revocatoria será válida si participan por lo menos 986 electores (40% de los votos que obtuvo Zapata en las elecciones) y prosperará si obtiene la mitad más uno de esos sufragios.