En Medellín habrá un desfile con modelos hasta en silla de ruedas

En el barrio Guayabal se realiza este sábado 6 de octubre un desfile de modas sin antecedentes y que, sin duda, rompe los moldes de lo que conocemos como pasarela, pues a la par con las modelos convencionales, las de medidas consideradas “perfectas”, estarán otras no convencionales, entre las que habrá algunas con discapacidades, otras bajitas y algunas pasadas de peso.

El gestor del evento, Wilson Cardona, líder cultural de la comuna 15 y director del colectivo Urban Crew, explica que los conceptos modelos convencionales y no convencionales, como llama a las que estarán en su pasarela, se pueden resumir así: “las convencionales son las que el comercio y el mercado han mostrado como personas de cuerpos delgados; y las no convencionales son las personas con físicos comunes”. Y en estas últimas están las que incluso tienen discapacidades o limitaciones físicas.

“Se busca mostrar equidad e igualdad y que todos los modelos pueden estar en una misma pasarela sin excluir a nadie”, añade Wilson, que ha realizado eventos similares a menor escala y que promueve, en la ciudad, el arte y la cultura como oportunidades abiertas aun para las personas de, aparentemente, más “débil condición física, económica y social.

Laura Álvarez, una mujer de 23 años, con paraplejía y quien estará en el desfile, cuenta que aunque desde niña soñó con ser modelo, ese anhelo nunca se cumplió porque sus padres no tuvieron cómo pagarle los estudios.

“Después, a los 16 años, me dio un tumor en la columna que me originó la paraplejía y quedé en silla de ruedas. Pero viene este desfile, que me da la oportunidad, no me lo creía, pero ahora que se da creo que es la ocasión para demostrar que no hay limitaciones, que somos iguales”, apunta Laura.

Añade que compartir con modelos convencionales será muy especial para ella, que no ve diferencias entre las personas por su condición física, económica o de raza, aunque no desfilará (en su silla) en traje de baño, porque no le gusta, sí lo hará con los demás trajes, incluido el de gala. Actualmente, cursa el octavo semestre de diseño gráfico.

El desfile se realiza en el auditorio de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez (calle 8 sur N°52C-72), de 2:00 a 4:30 p.m. Se financia con aportes de la Alcaldía y cuenta con apoyo de diversas marcas de ropa.

Jennífer Cardona, modelo profesional de 28 años, es una de las llamadas “convencionales” que enseñará sus atributos en la pasarela. Los físicos, obviamente, porque los del alma también son grandes y los ha aprovechado en las jornadas preparatorias al desfile para darles ánimos, fortaleza y seguridad a las demás modelos.

“Soy modelo desde los 15 años, he estado en pasarelas y en reinados, fui señora Valle en el concurso Señora Colombia en 2013, a mis 22 años, y me encanta este mundo, las fotografías, la pasarela, pero acompaño eso con un trabajo social que apoya la inclusión y la igualdad”, cuenta Jennífer, que actuará acompañada de su hija de ocho años.

Ella dice que aunque hay un prototipo de modelo o de persona para las pasarelas, es bueno romper esos paradigmas y llevar un mensaje a la sociedad. Por eso, a esta cita se vinculó no solo con su figura sino también con su espíritu, emocionalmente.

“Conocer las historias de estas mujeres, lo que hay detrás de ellas, sus sueños, sus frustraciones, sus luchas, sus esperanzas, es algo que motiva y por eso estoy tan involucrada; cuando conocí el trabajo que hace Wilson, su lucha por la inclusión, eso me tocó el alma”, dice Jennífer, que estudia sicología y trabaja en programas nutrición y gastronomía.

En total desfilarán 25 personas, entre hombres y mujeres. En cada desfile se llevarán mensajes sobre la inclusión y las oportunidades. Wilson, tras varios años de trabajo en temas de inclusión y de promover la igualdad, sostiene que en Medellín se ha logrado algún reconocimiento de las personas independientemente de su condición, pero “todavía falta apertura en el mercado de las modelos no convencionales en las pasarelas, que las empresas sean más incluyentes, sin verlas con morbo o con lástima”.

La entrada será gratuita con cupo limitado para 300 personas.