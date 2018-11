En Puerto Valdivia el retorno llega a cuentagotas

Pedro Julio Rúa siempre les dijo a sus hijas que de su terruño solo saldría obligado, pero la emergencia de Hidroituango le cambió los planes. El pasado 12 de mayo una creciente del río Cauca se llevó varias de las casas de sus vecinos, lo que obligó a las autoridades a declarar la alerta roja y evacuarlos.

Este pescador de piel curtida y cabello canoso, con 96 años cumplidos, les explicó que había pasado toda la vida en el río y no quería terminar sus días lejos de él. Lo suyo con el Cauca era “para toda la vida”.

Y aunque tuvo que ceder, e irse algunos días, siempre regresa. Hoy, seis meses después del inicio de la contingencia —que llevó a la evacuación de 2.500 familias y provocó afectaciones a 17.000 personas, en 5 municipios— Pedro Julio es el único habitante humano en la vereda El Pescado, de Puerto Valdivia. Sus días los pasa rodeado de dos gatos, un perro y un pato; y ocupado con las redes de pesca que cada día corta y vuelve a coser, esperando que el río baje para volver a pescar.

“Mis hijas sí me llevaron para Valdivia (el municipio, a media hora de camino en carro) cuando se fueron. Yo allá tengo muchos amigos pero no me amaño. También me llevaron a Medellín, pero volví”, dice el hombre mientras mira con recelo el papel rojo con letras negras que está sobre su casa y que anuncia, con frialdad: No Retorno.

“Hace unos días vinieron unos señores y me dijeron que aquí no podía vivir, que por el río. Yo les dije que bueno y, por eso, a veces en la noche me voy para el pueblo y vuelvo en la mañana”, cuenta.