Encuesta: seis de los diez alcaldes del Valle de Aburrá cayeron en calificación

Caldas, Barbosa, Copacabana y Bello son hoy los peores calificados en la escala de la gestión. Si estuvieran en el colegio no aprobarían el año, pues sus promedios (que salen de una escala que va de excelente a pésimo), los ponen por debajo de tres. En el caso de Bello y Barbosa, sus alcaldes se han visto envueltos en líos judiciales, tanto que hoy, el mandatario de Barbosa Edison García está suspendido del cargo por una sanción que le impuso la Procuraduría General de la Nación, de tres meses, “por ejecutar actos violentos en vía pública contra miembros de la Policía Nacional”.

La encuesta también advierte que hay desconfianza en los indicadores de transparencia en el manejo del gasto público, pues al igual que en los indicadores de gestión, seis alcaldes descendieron sus notas y cuatro de ellos no llegan ni siquiera al promedio salvador de tres puntos (ver gráfico).

John Fernando Restrepo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Medellín, opinó que la baja calificación corresponde, en parte, al efecto de la movilización y demanda social frente a la corrupción del Estado, no solo en el nivel nacional sino también en el regional.

“Para las administraciones municipales tiene que ser una alerta significativa porque la buena gestión pública depende de los imaginarios que tenga la sociedad. Debe haber un llamado de atención serio frente al funcionamiento de la Administración. Este señalamiento de la ciudadanía también es un golpe de campana para las elecciones locales del próximo año”, dijo Restrepo.

Para Andrés Úsuga Marín, docente de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia Bolivariana, el indicador es señal de que los habitantes no están viendo reflejados los impuestos en la transformación de cada territorio.

“Otro punto es que la población no entiende bien en qué consiste la contratación pública y, mientras no se comprenda cómo se ejecutan y gastan los recursos, así no haya corrupción, la desconfianza se va a mantener y será difícil que en este índice específico suba la aprobación de los gobernantes”, concluyó.