Envigadeños marchan en defensa del túnel verde

“Queremos un metroplús que proteja el túnel verde”. “Voy a morir”. “Me talan”. “Soy fuente de vida”. Portando mensajes como estos, un grupo de ciudadanos marchó ayer por las calles de Envigado, para defender lo que consideran un tesoro ambiental: los 800 o 900 metros que conforman el túnel verde, un tramo arborizado que se extiende desde el centro comercial La Frontera, hasta la Iglesia de San Marcos.

“Queremos túnel verde, también metroplús”, rezaba una pancarta verde, con letras azules, que llevaban niños y jóvenes que lideraban el desfile.

Según Alejandro Jiménez la idea era convocar de nuevo a la comunidad, “porque el metroplús y la Alcaldía de Envigado se están moviendo y no tienen la intención de reconocer lo que reclamamos como comunidad”.

Esos reclamos, en resumen, tienen que ver con la menor afectación posible de la obra de infraestructura sobre el medio ambiente. Es que, explicó Jiménez, “todo termina teniendo un impacto ambiental, llámese los diseños, el tipo de buses que utilizará el metroplús y la manera cómo van a transitar”.

Por eso, anotó, la comunidad no quiere ser un convidado de piedra y solicita que las reuniones, por ejemplo, no se hagan un día a una hora en que la gente no puede asistir.

En últimas, lo que se pretende, en palabras de Jiménez, es que le den poder a la comunidad para decidir sobre el proyecto, el tercer carril y la separación de los tramos de Envigado y Medellín, algo que, en su concepto, no tendría sentido.

Respecto a los árboles que serían talados no hay una cifra precisa. En años anteriores se habló de 218, luego bajaron a 177 y la cantidad definitiva dependerá del concepto que sobre el particular dé el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en su condición de autoridad ambiental.

“Esta manifestación fue para decirle al Área Metropolitana que queremos conservar los árboles del túnel verde. Es lo que deseamos desde hace cuatro años y para ello se precisa un rediseño de la obra, para permitir que convivan el metroplús y los árboles”, sostuvo Juan Carlos Valencia.

La información que tiene Valencia indica que el número de árboles a talar serían 110. Sin embargo, aclaró que dentro de esta cantidad no se incluyen los árboles del separador central, que también podrían verse afectados en sus raíces y hasta caer o morir por el daño que le causarían las obras del metroplús.