Alcaldía de Envigado asume obras faltantes de Tramo 2A de metroplús

“Ante esta situación, la Alcaldía directamente designó un contratista y asumió la supervisión e interventoría, era mejor esto que tener unas obras paradas causando perjuicios, lo que no es justo con la comunidad”, indicó Ríos.

Como se recuerda, las obras del Tramo 2A se interrumpieron el pasado 30 de septiembre, cuando la empresa Metroplús y la Alcaldía decidieron dar por terminado el contrato con el consorcio por vencimiento del plazo para la entrega, pues la obra debía estar lista en esa fecha y el contratista no cumplió.

La construcción, en efecto, tenía una ejecución del 95%, según confirmó el gerente de Metroplús, Andrés Moreno Múnera. El 5 % pendiente es el frente tres, entre la estación de servicio Texaco y la calle 36Sur–pasaje del Éxito. Consiste en obras de semaforización, demarcación vial y adecuación de espacio público.

“Hay que aclarar que el contrato no fue cancelado, sino que se dio una terminación por vencimiento del plazo”, precisó Moreno Múnera en su momento.

Lo terminado a la fecha corresponde a los frentes 1 (Iglesia San Marcos–sector Consumo); 2 (sector Consumo–Estación de servicio Texaco); 4 (desde la Notaría 1ra a la calle 38Sur, vía que lleva al parque principal); y 5 (de la calle 38 Sur a la 39 Sur-sector Guanteros). El sector ya cuenta con dos nuevos parques, La Fecundidad y Andalucía, construidos durante la obra y que le aportan 3.946 m2 de nuevo espacio público al municipio.

Langle sostiene que su empresa ejecuta obras en varios países de América Latina y que esta situación ha afectado su prestigio. Ríos, por su parte, señala que a este consorcio se le dieron muchos plazos y nunca cumplía.

“El último plazo que se le dio fue de 45 días y prácticamente no avanzaban nada, no se veía ni personal ni maquinaria, entonces no hubo otra opción”, recalcó.

Señaló que, de todos modos, al Municipio de Envigado le tocaba asumir el costo del faltante, ya fuera a través de Gayco-Hycsa o con el nuevo constructor .