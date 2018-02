Denuncian epidemia de papera en estación de Policía

Hace una semana, 22 de los 206 reclusos de la Estación de Policía La Candelaria, en el centro de Medellín, padecen parotiditis (enfermedad conocida popularmente como la papera), así lo denunció Jorge Alberto Carmona Vélez, defensor de los derechos humanos de la población carcelaria en Antioquia.

“No sé qué más hacer, no he hecho sino denunciar, visibilizar pero las soluciones no aparecen”, comentó Carmona Vélez, quien dijo también que la Policía está preocupada porque la enfermedad se podría seguir transmitiendo.

La parotiditis se trata de una infección viral, que se caracteriza por una inflamación dolorosa de las glándulas salivales, sobre todo de la glándula parótida que se encuentra a ambos lados de la cara y fiebre. En noviembre de 2017, el Instituto Nacional de Salud confirmó un incremento de la enfermedad en 19 departamentos, con un total de 3.149 casos, 1.089 de ellos en Bogotá, seguido por Antioquia, con 341.

Ante la infección, se recomienda aislar a la persona cuando presenta síntomas y lavarse las manos a menudo con agua y jabón, sin embargo, el defensor de los Derechos Humanos afirmó que las 22 personas están aisladas, pero en un espacio muy reducido, “porque el espacio está muy lleno”.

Sobrepoblación

La Estación de Policía La Candelaria, en la que actualmente se encuentran detenidas 60 personas, tiene en realidad 206. Según la normatividad nacional, el tiempo máximo que puede permanecer una persona en una Estación es 72 horas, sin embargo, Jorge Alberto Carmona Vélez denuncia que algunos ya llevan un año.

Según el defensor, la solución a la sobrepoblación sería una cárcel municipal para sindicados, que sea responsabilidad de cada administración municipal.