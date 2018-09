Antioquia tendrá una Escuela contra la drogadicción, ¿para qué?

“Venimos avanzando con la consecución de varios predios, pero aún no se tiene alguno definido. Dicha infraestructura no necesariamente será operada por la Secretaría, sino que puede quedar en manos de un privado con las competencias requeridas para su manejo”, dijo Montoya.

Según el funcionario, el sector público no reacciona con el mismo nivel ni la rapidez con la que crece dicha problemática en el departamento.

Juan Esteban Villegas, diputado que votó favorable la ordenanza, recalcó que el microtráfico es uno de los grandes problemas que hoy tiene Antioquia y que, precisamente, una de las metas de la Escuela es visibilizar esa situación.

“Otro objetivo es la articulación de entidades en programas que vayan más allá del tratamiento y trabajen en lo preventivo, un aspecto en lo que las instituciones se han quedado cortas”, añadió.

No obstante, tras la aprobación de la ordenanza, nueve diputados que votaron negativo dicho proyecto, presentaron una constancia en la que plasmaron las razones de sus decisiones.

En la misiva, aseguran que dependencias como la misma Secretaría de Salud o entidades como la ESE Carisma, el Hospital Mental de Antioquia y el Comité Departamental de Prevención de Drogas ya ejecutan, o podrían ejecutar, los objetivos planteados por la escuela.

Para el diputado Luis Peláez Jaramillo, firmante de la constancia, este proyecto, tal y como lo presentó la administración, no se necesita ni es la prioridad para Antioquia.

“Cuando se crea otro establecimiento se requieren nuevos cargos y más recursos que, en lugar de ser destinados a una nueva construcción, deberían llegar solamente a inversión social”, indicó.

José Luis Noreña, otro diputado que también votó negativo, opinó que “es innecesario invertir en una nueva entidad cuando se deben fortalecer las existentes. Vamos a terminar creando muchas empresas o elefantes blancos pero sin procesos de fondo”.

Al respecto, Montoya respondió que la Escuela no será una competencia para las otras entidades, pues estas, incluso, pueden aliarse para mejorar el impacto de las estrategias.

“La verdad es que esas instituciones no tienen la capacidad ni los recursos para atender la problemática y por ello se hace necesario este proyecto”, puntualizó Montoya.

Peláez señaló que la inversión saldrá de las rentas cedidas por juegos de azar y venta de licor al departamento, lo que afectaría los pagos no POS y la población pobre no asegurada. Ante esto, Montoya aseguró que la ejecución de la Escuela no comprometerá recursos de otros rubros de la salud departamental .