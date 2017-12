Anciano que asesinó a su pareja en Sabaneta quedaría en libertad

Este martes se expidió la orden de libertad del hombre de 83 años que agredió con arma blanca a su pareja, María Beatriz Correa de Molina, de 70 años, causándole la muerte la noche del pasado 25 de diciembre en el barrio Metropolitano de Sabaneta.

Así lo informó Marcela Castañeda, secretaria de Gobierno del municipio, quien además agregó que la decisión está en manos de la Fiscalía y el juez que lleva el caso. “Recibimos la información de la orden de libertad y sabemos que al señor se le están haciendo unos exámenes siquiátricos”, expresó.

Según la funcionaria sería un tema relacionado con la avanzada edad del sindicado. Sin embargo, EL COLOMBIANO consultó con un experto para establecer si es posible que el adulto mayor, por normativa, goce de inimputabilidad.

“De lo que podría tratarse es que ciertas personas tienen una situación diferencial. Cuando son mayores de 65 años, la ley contempla que no necesariamente deben ir a prisión”, explicó Iván Arias, abogado penalista.

Aclaró que no se trata de un factor de edad, porque solo son inimputables los menores de edad, las personas que sufren de algún trastorno sicológico, o cuando se encuentran bajo los efectos del alguna sustancia alucinógena. “No es que por el tema del homicidio no vaya a la cárcel por la avanzada edad”, dijo.

El caso está en manos de la Fiscalía y será finalmente el juez, luego del proceso judicial, quien determine las condiciones en las que sucedieron los hechos. El comandante de la Policía Metropolitana, general Óscar Gómez Heredia, informó que se pudo establecer que la pareja tenía bastantes discusiones que en ocasiones desencadenaban en abusos con golpes.

“La pena puede ser menor, pero que quede en libertad provisional no significa que no vaya a tener sanción”, concluyó Arias.