Feria de empleo para venezolanos se repetirá en Medellín

Centenares de venezolanos vieron el amanecer de Medellín mientras hacían fila, esperanzados en conseguir un trabajo a través de la primera feria de empleo dedicada a los migrantes del vecino país, organizada por Comfama con el apoyo de la Personería de Medellín y la Colonia de Venezolanos en Medellín, Colvenz.

Mauricio Mosquera, director de comunicaciones de Comfama, explicó que la feria llamada “Venezolano rima con hermano” tenía previsto atender a 1.000 personas pero que, al mediodía, ya la cifra había superado las 1.330.

“Empezábamos a atender a las 8:00 a.m., pero a las 4:00 a.m. ya habíamos entregado 560 manillas (turnos). A las 7:00 a.m. ya teníamos una fila de más de 4.000 personas y por eso, ante la gran acogida, decidimos ampliar la convocatoria y hacer una segunda jornada, el próximo 27 de septiembre en el mismo lugar”, dijo.

Los venezolanos que asistieron a la feria fueron divididos en dos grupos: en el primero estaban los que tenían Permiso Especial de Permanencia (PEP) y en el segundo estaban aquellos que carecían del documento que les permite trabajar legalmente en el país. Entre ellos había personas de todos los perfiles, incluyendo técnicos, tecnólogos y profesionales

Mosquera explicó que los primeros, con PEP, ingresaron a la ruta de empleabilidad que incluye la hoja de vida, perfilación y cotejo con las vacantes de empleo disponible. A los demás los atendió la Personería, además de verificar que estuvieran dentro del censo oficial, los asesoró para el trámite del permiso especial.

“En la próxima jornada también vamos a buscar que esté la Registraduría, pues encontramos casos de venezolanos sin PEP que resultaron ser hijos o nietos de colombianos, y entonces tienen derecho a ciudadanía”, apuntó.

Según la Personería de Medellín, en la ciudad hay 25.000 venezolanos; pero Colvenz calcula que la cifra podría superar las 60.000 personas.

Entre los venezolanos que hicieron fila estaba un soldado profesional llamado Alexis, quien llegó hace seis meses al país sin documentos, pero que ya cuenta con permiso de trabajo. También llegó Yhonheinder, un ingeniero mecánico que hace un mes llegó desde Barinas y que hoy vende dulces en los buses de Medellín.

¿Por qué empleo para los venezolanos?

En redes sociales muchos usuarios cuestionaron que una caja de compensación colombiana dedicara sus esfuerzos a ayudar migrantes, en un país con una tasa de desempleo del 9,7 según el Dane (datos a 31 de julio de 2018).

Mosquera respondió diciendo que Comfama quiere conectar el talento venezolano con las empresas colombianas y proponer una conversación acerca de lo que ellos denominan como ‘migración positiva’.

“Estamos convencidos de que en la diversidad se enriquece lo económico y lo social. Para los colombianos tenemos ferias permanentes (el 26 y 28 de septiembre habrá dos en las sedes de Comfama de Itagüí y la Plazuela San Ignacio) y estamos cumpliendo la ley que dice que el servicio de empleo se presta a colombianos y extranjeros con permiso permanente”, dijo.

El comunicador resaltó que en los años 70 y 80, más de 7 millones de colombianos migraron a Venezuela y dijo que, por eso, “también hay una obligación casi moral de ayudar” a los migrantes que llegan desde el vecino país.