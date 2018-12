Polémica por celebración de Navidad en hospital de Envigado

Una fiesta de reconocimientos y agradecimientos que las directivas del hospital Manuel Uribe Ángel, de Envigado, realizaron la semana anterior a sus empleados generó el rechazo de la familiar de un enfermo, que compartió en las redes sociales un corto video donde denuncia que la celebración afectó a los pacientes y sus familias.

Lo anterior debido a que el evento se llevó a cabo en las propias instalaciones del centro de atención médica, lo que la denunciante, María Fernanda Muñoz Monsalve, consideró como un irrespeto.

“Esto solo se ve en este país. Tengo a mi mamá hospitalizada en el Manuel Uribe Ángel y a la administración del hospital se le ocurre la grandiosa idea de hacer la fiesta de fin de año en el parqueadero del hospital, junto a urgencias y las habitaciones. Que falta total de respeto con los pacientes y sus familiares”, denuncia la ciudadana en el video, mientras al fondo se oye la música sonar.

María Fernanda no ahonda en más detalles, pero el video se hizo viral y en el solo grupo Guardianes de Antioquia muestra más de 71.000 reproducciones. En la página de Facebook de la denunciante, son más de 47 mil reproducciones y 850 compartidos.

Los comentarios, en su mayoría negativos hacia la celebración, también han sido prolíficos. Manuela Giraldo, por ejemplo, señala que “me parece una falta de respeto, y que fuera algo discreto, pero se nota que no, en el hospital hay personas pasando por situaciones muy lamentables, bebés enfermitos, qué triste que no piensen en eso. Respeto la manera de pensar de cada quien, pero a mí no me parece”.

En contrario, Alex Nohava Góez sostiene que “la verdad, es uno de los mejores hospitales, gracias a los oncólogos mi madre se salvó de un cáncer de estómago, no le veo nada raro a esto, vamos a apostar que no todos estaban en esa celebración, es como todo y por reglamento, se respetan turnos, ¿o será que los pacientes se murieron? pues no veo ninguno que se queje”.

Al respecto, la Gerencia evitó dar declaraciones a la prensa. El hospital se pronunció a través de un comunicado en el que explicó que la celebración duró 3 horas y 40 minutos, entre las 3:00 p.m. y las 6:30 del pasado jueves 6 de diciembre.

Aclaró que no fue una fiesta sino un evento de reconocimientos y agradecimientos a los funcionarios en el marco de un programa de estímulos e incentivos por el desempeño.

“Se entregaron premios a los mejores servicios en lavado de manos, seguridad del paciente, cultura del buen dato, buen manejo de los recursos, mejor servicio en atención a los usuarios y mejor servicio en orden y aseo”, explicó el HMUA.

Y añadió que “la administración del hospital monitoreó que no se perturbara la tranquilidad de los pacientes hospitalizados y que no interfiriera con el correcto funcionamiento de los diferentes servicios”.