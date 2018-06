Estos son los 10 puntos con mayor accidentalidad vial en Medellín

Estos puntos de alta confluencia vehicular constituyen los sitios de mayor accidentalidad en la ciudad, no solo por la interacción de múltiples actores viales al mismo tiempo, sino por falta de cultura de los conductores.

Las glorietas, como medida para regular el tránsito en intersecciones, son criticadas por algunos conductores que las ven como generadoras de trancones.

Sin embargo, el experto en movilidad y docente de Salud Pública en la Universidad de Antioquia, Gustavo Cabrera, explicó que el modelo de rotondas o round point (como se les conoce en inglés) sigue siendo válido.

“Para que funcione, la gente tiene que tener introyectado cómo se entra y se sale, y eso no se cumple. Si entro en el carril interno y de un momento a otro me quiero salir en una de las bocas y me cruzo por el del medio y el externo, habrá un incidente”, acotó.

Cabrera, enfatizó en la necesidad de campañas para aprender utilizarlas: “si uno va a hacer un cuarto de giro dentro de una glorieta, se debe entrar por el carril externo, que es el que lo vuelve a sacar. Pero si se van a dar tres cuartos de giro, se debe entrar por carriles intermedios y luego buscar el externo para salir”.