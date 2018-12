Gobernador dice que embargará cuentas de EPM por retrasos de Hidroituango

En nuevo capítulo del litigio del gobernador, Luis Pérez Gutiérrez, con las EPM por el tema de Hidroituango, el mandatario antioqueño amenazó con embargar a la empresa de servicios públicos si en el corto plazo no cancela el dinero por el retraso en la entrega de las obras.

Según el Gobernador, hasta el pasado 28 de noviembre, el lucro cesante por la no entrada en operación del proyecto es de 28.000 millones de pesos los cuales, a su criterio, deben ser pagados por EPM.

“Hidroituango tiene que hacer cumplir a cabalidad sus contratos, no le hace bien el país contemporizar o aceptar obras públicas de mala calidad, pues es lo que más desacredita a un gobernante y desanima a la comunidad”, manifestó.

Dijo que los contratos hay que hacerlos cumplir y por eso insistió en que las multas deben ser canceladas por EPM tal como lo acordó dicha entidad con la Sociedad de Hidroituango en años anteriores a su gobierno. Insistió en que por la no entrega de las obras podría haber un lucro cesante superior a los 111.000 millones de pesos.

El mandatario seccional advirtió que la Junta de Hidroituango le va a enviar otras cuentas de cobro a EPM y si esta entidad no da respuesta o pagos, “debemos buscar otro mecanismo, si ese último camino, embargaremos las cuentas de EPM”.

Al respecto, el gerente de la Sociedad Hidroituango, José Gustavo Jiménez, respondió que la decisión de efectuar o no estos pagos la tomará la Junta Directiva, pero esta no sesionó el martes, como estaba programada, y se aplazó para el próximo miércoles 13 de diciembre. Es decir, aún no hay decisión al respecto.