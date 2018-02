Autoridades en Antioquia responden amenaza del Eln de paro armado

Ante la amenaza del ELN de realizar un paro armado, la secretaria de Seguridad de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, informó, tras un consejo de seguridad, que se están realizando acciones preventivas para acompañar a la comunidad y lograr que no ocurra ningún incidente en el departamento.

El brigadier general Carlos Rodríguez, comandante de la regional seis de la Policía, explicó que los antecedentes de paros armados indican que los grupos al margen de la ley atacan a la fuerza pública y afectan el transporte, el comercio y la infraestructura vial y energética.

La jefe de la Secretaría de Seguridad manifestó que las regiones de mayor afectación por parte de ELN en Antioquia son el Norte, Nordeste y Bajo Cauca, zonas en las que se han aumentado los cuerpos de fuerza por parte del Ejército y Policía, para brindarle tranquilidad a la ciudadanía.

La secretaria dijo también que se va a implementar un puesto de mando unificado, que comenzará a funcionar al medio día de este viernes y será continuo durante 24 horas. Por su parte, el General Alberto Sepúlveda, de la Séptima División del Ejército, comunicó que la Policía, la Fuerza Aérea, el Ejército Nacional, y la Gobernación están tomando todas las medidas para minimizar la posibilidad de actos terroristas. “La totalidad de uniformados y Policías estarán en las vías protegiendo las vías del país, además de los activos estratégicos de la nación”, dijo.

Operarios de Fuerza Aérea indicaron que están puestas a disposición tripulaciones para hacer control en las carreteras, con equipos especiales para detectar los agresores.

Recomendaciones para mejorar la seguridad

Los mandatarios solicitaron a la comunidad manifestar a las líneas 3203062405 y 3102618741 cualquier anormalidad y acto sospechoso. “Es importante para tomar acciones a tiempo, para que los actos terroristas no sucedan”, indicó el General.

Sin embargo, Oscar Antonio Gómez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, pidió controlar los contenidos que se difunden en las redes sociales y no hacer caso a los mensajes hasta que sean verificadas con las fuerzas del orden. “Invito a no sobredimensionar las capacidades de lo que se puede hacer, no generar alertas si algo no ha sucedido, no hacer eco a las acciones terroristas que pretenden afectar la percepción de seguridad”. Sugirió continuar con las actividades cotidianas, “es la mejor respuesta que podemos tener las personas de bien ante amenazas”.

Se alertó que a través de cadenas virtuales, y algunos medios de comunicación, se está haciendo difusión de contenidos irreales o que en realidad ocurrieron en otros países. A propósito, el alcalde de Caucasia Oscar Anibal Suárez, desvirtuó un supuesto ataque a una escuela de este municipio.

Finalmente, la secretaria de Seguridad, Victoria Eugenia Ramírez, indicó que las vías para Urabá y la vía Medellín - Bogotá estarán altamente vigiladas.