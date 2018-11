Caudal del río Cauca aumentó, pero no hay inundaciones en Puerto Valdivia

Opiniones divididas

Aidé Jaramillo, de 35 años, volvió a su casa cerca de la iglesia, en una zona sobre la que aún pesa orden de evacuación. Aseguró que en la noche del pasado miércoles el río subió hasta el solar de su casa y reconoció que pasó la madrugada en vela, pendiente de que las alarmas no se activaran de nuevo.

“Yo me devolví porque no había dónde más trabajar. Si me toca salir, corro, pero por ahora la cosa parece calmada. Anoche sí subió el agua, pero no tanto como en mayo”, dijo.

Marco Aurelio Granda, de 70 años, confirmó que nunca ha abandonado su casa —más cercana a la Troncal a la Costa Atlántica— pese a la orden de evacuación. “Yo no creo que pase nada más. Y el río sí está subiendo pero es porque empieza la luna nueva. Cada año por esta época y hasta el 21 de diciembre empiezan las lluvias y el río sube, es normal”.

Hasta el momento, la Alcaldía de Valdivia no tiene reportes de emergencias.

Por otro lado, EPM informó la tarde de este jueves que los reportes de inundaciones en algunas zonas del Bajo Cauca antioqueño, aguas abajo del proyecto hidroeléctrico, no tienen relación con la contingencia de este.

“Esta es una situación habitual en noviembre en esta subregión de Antioquia. Es importante indicar que actualmente el promedio de agua en el río Cauca es 10% inferior al que históricamente se presenta para esta época del año, que generalmente es de lluvias”, indicó la entidad.

Funcionarios del Dapard presentes en Puerto Valdivia informaron que en la mañana de este jueves el caudal del río estaba en 1.900 m3/s, considerado normal para esta época del año. “Después de 2.000 m3/s pasa a alerta amarilla. No hay reportes de inundaciones en la zona” dijeron.