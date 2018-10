Tensión política por Hidroituango: ¿qué sucede y qué dice cada uno?

Ayer más temprano, durante la instalación de las sesiones ordinarias de la Asamblea, el gobernador presentó un informe con hechos que calificó como “errores constructivos” en Hidroituango.

“He reclamado siempre la verdad. La Gobernación, como dueña del proyecto, tiene el derecho de tener toda la información. La relación contractual con EPM es muy difícil, es una empresa muy grande que nos ve a todos chiquitos”, dijo.

Durante la intervención, Pérez Gutiérrez se refirió de nuevo al uso del polígrafo: “El alcalde (Gutiérrez) tuvo un rifirrafe conmigo. Me enteré que el polígrafo iba ser usado para una ‘lista negra’ de EPM donde había varios concejales, la Contraloría y el gobernador. De una forma muy desconocida, (Gutiérrez) lleva varios días insultándome, pero no me he referido a los insultos. Me dijo ‘destructor’, cuando para constructor, Luis Pérez”, afirmó.

A continuación, presentó ocho hechos que calificó como “errores constructivos”: