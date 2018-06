Deslizamientos, la mayor preocupación en Hidroituango

· El centro de monitoreo cuenta con un radar por interferometría (mide la topografía e interferencias), ayudas de hidrometría (mide caudal, volumen, fuerza y velocidad del agua), instrumentación geotécnica y sistema de monitoreo con cámaras, etc.

. Alberto Arias, geomorfólogo de la U. Libre de Bruselas dijo que al proyecto le falta más claridad técnica. “Los ingenieros no han hablado, EPM no ha dicho exactamente qué está midiendo y no sabemos el estado del subsuelo o los valores de la filtración en la presa”.