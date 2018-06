Al alcalde y al gobernador les piden atender unidos emergencia por Hidroituango

Al menos en dos ocasiones, tanto Pérez como Gutiérrez, han chocado por hechos relacionados con la situación del proyecto hidroeléctrico.

El pasado 30 de mayo el gobernador puso en tela de juicio los informes entregados por EPM, al decir que no había “un informe técnico de si hay que preocuparse o no”, y añadió que había “un manoseo de la información: los medios salen con noticias primero, en redes se hacen conjeturas y EPM sale con informes retardados. El ciudadano no sabe a quién creer”.

Un día después, Gutiérrez le respondió a Pérez y dijo que propiciar una división en un momento de crisis era un acto de irresponsabilidad.

“Hemos recibido la misma información (que el Gobernador) y a mí desde el primer momento me han pintado todos los escenarios. La verdad se ha dicho desde el primer momento (...) Qué fácil es decir que no se han dado informaciones para librar responsabilidades. En los momentos de crisis es que se conoce a los líderes”, aseguró.

El informe técnico del cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos generó una nueva discrepancia.

Pérez escribió una carta el lunes pasado en la que asegura que, de acuerdo con dicho informe, “la obra está en el riesgo de un máximo colapso” y que los materiales usados “no cumplen con los estándares internacionales”.

Jorge Londoño De la Cuesta, gerente de EPM, dijo el martes en rueda de prensa que en ningún momento el informe de los norteamericanos había señalado que los materiales utilizados en la construcción de la presa no eran los adecuados o que no cumplían estándares. “Ellos (los estadounidenses) no pusieron en duda los materiales ni que no era el camino que había que seguir”, sostuvo.

Gutiérrez apoyó lo dicho por Londoño y se limitó a responder que “debemos estar a la altura de la emergencia”.