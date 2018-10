EPM dice que multa por incumplimientos es improcedente

EPM respondió a la sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A., quienes la semana pasada radicaron ante la entidad una reclamación por incumplimientos de los hitos constructivos de la hidroeléctrica que, según el gobernador Luis Pérez, alcanzaban $16.000 millones en multas.

En su contestación a la sociedad, EPM explicó que la cuenta de cobro es improcedente hasta que se determine si la contingencia del proyecto cabe dentro de los “eventos excusables” pactados en el contrato.

Cabe recordar que, según la reclamación, por cada día de retraso de un hito se deben pagar 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que equivale a 117 millones de pesos.

Lea también: Radicaron primera reclamación por incumplimientos en Hidroituango

La empresa señaló que la aplicación de la cláusula penal de apremio del contrato Boomt (Build Own Operate Maintain and Transfer, por sus siglas en inglés. En español: construir, poseer, operar, mantener y transferir) no es exigible porque la obligación de pago garantizada aún no ha sido definida.

“EPM reitera su disposición a dar cumplimiento con todas las obligaciones adquiridas en el contrato Boomt, dentro de escenarios de concertación y diálogo conforme con los procedimientos y demás mecanismos establecidos en el mismo contrato”, informó la entidad a la opinión pública.

La semana pasada, cuando la sociedad pasó la cuenta de cobro, el gobernador Luis Pérez expresó que “hacer una reclamación no es un delito, no hiere a nadie, porque es un contrato que tenemos con EPM. Así como ellos le cortan la luz a alguien que no paga o le cobra intereses a la gente cuando paga tarde, nosotros en Hidroituango, y como Gobernación, tenemos todo el derecho que una obra que se contrató con ellos la hagan a tiempo y con calidad”.

Desde el Instituto de Desarrollo para el Desarrollo de Antioquia (Idea), socios mayoritarios del proyecto hidroeléctrico, el gerente Mauricio Tobón anotó que la reclamación se basa el incumplimiento de cuatro de diez hitos contemplados dentro del cronograma de obras que no alcanzaron a culminarse a tiempo: la terminación de la presa, el llenado regular del embalse y el comienzo de la generación de energía.

Le puede interesar: Así sería una conversación en WhatsApp entre el Gobernador y el gerente de EPM