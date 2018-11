Ficha clave del exgobernador Fajardo responde por Hidroituango

El reconocimiento de los costos de aceleración de la construcción de Hidroituango y del incentivo de $70.000 millones pactado si la central empezaba a operar en noviembre de 2018 generó el más reciente rifarrafe durante la contingencia del proyecto.

En la junta directiva de la Sociedad Hidroituango, realizada el 15 de noviembre pasado, finalmente se tomó la determinación de no reconocer el plan pactado en diciembre de 2015 entre EPM y el Consorcio CCC Ituango, para recuperar el atraso de 20 meses que tenía la obra en ese momento.

Gustavo Jiménez, gerente de la Sociedad, dijo que, tras revisar las actas, encontraron que el plan de aceleración lo había iniciado EPM como constructor, sin tener aprobación de la junta. EPM respondió que mientras no se conozcan con claridad las causas que generaron la contingencia, no era posible definir la pertinencia de la bonificación.

En diálogo con EL COLOMBIANO, María Eugenia Ramos, presidenta de la junta directiva de la Sociedad entre 2012 y 2015 y exdirectora de Planeación durante la gobernación de Sergio Fajardo, dijo que la junta no tuvo incidencia en la estructuración del plan de aceleración y que la instrucción de la junta fue reconocer los costos de dicho plan.

¿Qué rol tuvo la junta directiva durante la firma del plan de aceleración?

“A diferencia de lo que está diciendo el gobernador y su equipo, la junta de la sociedad Hidroituango, desde que se firmó el contrato Boomt, no aprueba ni desaprueba nada que tenga que ver con aspectos técnicos de la obra. La junta no tiene incidencia en decisiones de índole técnico. El tema de la aceleración no es como el gobernador está diciendo, que no le preguntaron o no le consultaron. No lo tenían que hacer. Por eso (EPM) lo podía firmar antes de que la junta lo aprobara, lo único que la junta podía aprobar o no era si reconocía esos pagos que ya EPM había pactado con el contratista, pero no aprobar el plan de aceleración.

“El rol de la junta quedó circunscrito al cumplimiento del cronograma y del presupuesto. Qué decisiones se firmaban para que se cumpliera el cronograma, era potestativo de EPM como contratista, la junta nada tenía que ver”.

Durante la presentación de su libro sobre Hidroituango, el gobernador Pérez dijo que parte de las decisiones que generaron la crisis actual fueron tomadas en las administraciones pasadas. ¿Qué responde?

“Puede que el alcalde como presidente de la junta de EPM haya participado en alguna decisión, pero el gobernador, que solo tiene relación a través de la junta de Hidroituango, no tiene nada que ver frente a esas decisiones. Pero no es un punto para eludir responsabilidades, no, cada uno de nosotros tenía muy claro su rol. EPM tampoco ha eludido su responsabilidad, ha dicho que como contratista era el que tenía que tomar determinaciones de tipo técnico”.

¿Con esa declaración cree que el gobernador busca salvar responsabilidades?

“Nosotros responderemos por todos nuestros actos, eso incluye las decisiones que en su momento tomamos como administración departamental desde la junta de Hidroituango. Si nos llaman a responder, estamos listos”.