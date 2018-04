Hoy empieza la demarcación de la frontera en Belén de Bajirá

Henry Chaverra integrante del Comité Prodefensa de Belén de Bajirá y residente en ese territorio, aseguró que la comunidad está a la expectativa del acto público de hoy.

“El ambiente que se respira es de paz, a pesar de que en Semana Santa varios de mis compañeros recibieron amenazas”, dijo en referencia a panfletos que aparecieron en la noche del miércoles en las casas de Amauri Arteaga González, Leopoldino Perea y Darío Antonio Novoa.

Entre tanto Yaneth Córdoba, partidaria de que Bajirá sea territorio antioqueño, confirmó que el ambiente es tranquilo. “La comunidad está fría porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Hace varias semanas que no tenemos contacto con la Gobernación de Antioquia y no sabemos quiénes vayan a venir”, manifestó.

La líder aclaró que sí asistirá al acto público para respaldar a Antioquia, y dijo que no cree que haya alteraciones del orden público porque “acá decidimos que lo mejor era esperar a que todo se resolviera en los estrados judiciales”.

EL COLOMBIANO intentó comunicarse con el alcalde de Mutatá, Jairo Enrique Ortiz, y con los voceros de la Gobernación de Antioquia para conocer sus opiniones sobre la diligencia de hoy, pero no hubo ninguna respuesta.